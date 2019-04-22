Экспорт черных металлов

По данным ФТС, по итогам января-февраля 2019 года объем российского экспорта черных металлов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 5,1% и составил более 7 млн тонн. В стоимостном выражении их экспорт, напротив, снизился на 3,9% – до 3,2 млрд долларов.

В том числе полуфабрикатов из железа и нелегированной стали было вывезено более 2,7 млн тонн. Это на 12,4% больше, чем годом ранее. При этом в денежном выражении их экспорт снизился на 3,1% — до порядка 1,1 млрд долларов.

В феврале этого года в экспорте полуфабрикатов из железа и нелегированной стали наблюдается рост и к февралю 2018 года (+15,7%), и к январю 2019 года (+3,2%) до более 1,3 млн тонн. Доходы от экспорта снизились относительно февраля прошлого года на 3,1% и выросли относительно января этого года на 1,5% (до 564,9 млн долларов).

Плоского проката из железа и нелегированной стали в январе-феврале 2019 года отгрузили на 4,5% меньше, чем годом ранее, их объем составил 1,2 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт плоского проката также снизился – на 12,3% до 665,8 млн долларов.

По итогам февраля объем вывезенного плоского проката из железа и нелегированной стали составил 554,4 тыс. тонн (+3,4% к февралю 2018 и -14,9% к январю 2019 года). Доходы снизились и к февралю 2018 года (-6,4%), и к январю 2019 (-14,8%) до 307,2 млн долларов.

Объем экспорта чугуна за 2 месяца этого года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 3,4% и составил 674,8 тыс. тонн. Доходы от экспорта чугуна выросли на 3,3% до порядка 241,6 млн долларов.

В феврале экспорт чугуна составил 465,7 тыс. тонн. Это на 7,1 ниже уровня февраля прошлого года, но в 2,2 раза больше показателя января этого года. В стоимостном выражении экспорт чугуна составил 165,8 млн долларов (-6% к февралю 2018 и рост в 2,2 раза к январю 2019 года).

Ферросплавов за 2 месяца было вывезено 147,7 тыс. тонн (+21,4%) на сумму 239,5 млн долларов (+23,6%).

В отчетном месяце объем экспортированных ферросплавов вырос к февралю 2018 года на 7,7%, но к январю 2019 года снизился – на 3,1% до 72,7 тыс. тонн. Доходы от их экспорта увеличились к февралю 2018 года на 4,8%, к январю 2019 года снизились на 10,4% до 113,2 млн долларов.