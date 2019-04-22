Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспорт черных металлов
22.04.2019

Экспорт черных металлов

    • По данным ФТС, по итогам января-февраля 2019 года объем российского экспорта черных металлов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 5,1% и составил более 7 млн тонн. В стоимостном выражении их экспорт, напротив, снизился на 3,9% – до 3,2 млрд долларов.

    В том числе полуфабрикатов из железа и нелегированной стали было вывезено более 2,7 млн тонн. Это на 12,4% больше, чем годом ранее. При этом в денежном выражении их экспорт снизился на 3,1% — до порядка 1,1 млрд долларов.

    В феврале этого года в экспорте полуфабрикатов из железа и нелегированной стали наблюдается рост и к февралю 2018 года (+15,7%), и к январю 2019 года (+3,2%) до более 1,3 млн тонн. Доходы от экспорта снизились относительно февраля прошлого года на 3,1% и выросли относительно января этого года на 1,5% (до 564,9 млн долларов).

    Плоского проката из железа и нелегированной стали в январе-феврале 2019 года отгрузили на 4,5% меньше, чем годом ранее, их объем составил 1,2 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт плоского проката также снизился – на 12,3% до 665,8 млн долларов.

    По итогам февраля объем вывезенного плоского проката из железа и нелегированной стали составил 554,4 тыс. тонн (+3,4% к февралю 2018 и -14,9% к январю 2019 года). Доходы снизились и к февралю 2018 года (-6,4%), и к январю 2019 (-14,8%) до 307,2 млн долларов.

    Объем экспорта чугуна за 2 месяца этого года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 3,4% и составил 674,8 тыс. тонн. Доходы от экспорта чугуна выросли на 3,3% до порядка 241,6 млн долларов.

    В феврале экспорт чугуна составил 465,7 тыс. тонн. Это на 7,1 ниже уровня февраля прошлого года, но в 2,2 раза больше показателя января этого года. В стоимостном выражении экспорт чугуна составил 165,8 млн долларов (-6% к февралю 2018 и рост в 2,2 раза к январю 2019 года).

    Ферросплавов за 2 месяца было вывезено 147,7 тыс. тонн (+21,4%) на сумму 239,5 млн долларов (+23,6%).

    В отчетном месяце объем экспортированных ферросплавов вырос к февралю 2018 года на 7,7%, но к январю 2019 года снизился – на 3,1% до 72,7 тыс. тонн. Доходы от их экспорта увеличились к февралю 2018 года на 4,8%, к январю 2019 года снизились на 10,4% до 113,2 млн долларов.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.03.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2019
    На 9 неделе ставки практически на всех исследуемых магистральных трейдах снизились Исключение – ставки на направлении Китай – Южная […]
    2019Контейнерные перевозкиФрахтовые ставки
    0
    12.04.2019
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 1 апреля флот безработных контейнеровозов продолжает сокращаться как по вместимости, так и по количеству судов. […]
    Только для подписчиков
    2019Безработные контейнеровозыГлобально
    0
    14.01.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 2, 2019
    На прошедшей неделе рост спотовых ставок из Китая на Средиземноморье и США сменился падением. Так, спотовые ставки из […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    12.03.2019
    Железнодорожные контейнеры
    По итогам января-февраля 2019 года перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения составила 480,9 тыс. TEU. Это на […]
    2019КонтейнерыРЖД
    0
    14.03.2019
    Экспорт угля и кокса
    В январе этого года объем российского экспорта каменного угля составил порядка 10,9 млн тонн – это на 2,5% […]
    2019УгольЭкспорт
    0
    01.04.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2019
    На прошлой неделе ставки на большинстве исследуемых трейдов выросли. Снижение спотовых ставок наблюдалось на европейском и средиземноморском направление, […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    10.04.2019
    Экспорт угля и кокса
    По итогам 2 месяцев 2019 года объем российского экспорта каменного угля составил 29,4 млн тонн – это на […]
    2019УгольЭкспорт
    0
    07.02.2019
    Продажи автомобилей пока удерживают показатель 100 тысяч
    В первый месяц 2019 года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и коммерческих автомобилей в России составили […]
    2019АвтомобилиАссоциации европейского бизнесаПродажи
    0
    10.04.2019
    Пираты не захватили ни одного судна
    Впервые с 1994 года
    2019StatisticsПираты
    0
    22.02.2019
    Экспорт лома могут запретить
    Ассоциация ломопереработчиков об инициативе запретить экспорт лома черных металлов
    ЗапретМеталлоломЭкспорт
    0
    03.04.2019
    Грузооборот российского транспорта
    Морские перевозки выросли, речные снизились
    2019АвиаперевозкиАвтотранспортГрузооборот
    0
    15.02.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 6
    На 6 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize остались на […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФевраль
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    19.04.2019 Про единое европейское морское окно
    18.04.2019 Акционерное соглашение по Лавне
    08.04.2019 Конец серому импорту?
    05.04.2019 Через границу без таможни и пограничников
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    29.03.2019 Путин о программе развития Арктики до 2035 года
    Контейнерные перевозки Показать всё
    22.04.2019 CEVA запустила контейнерный поезд из Китая в Европу
    22.04.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 16, 2019
    19.04.2019 Первый квартал «ТрансКонтейнера»
    19.04.2019 Готовый продукт — сшитая транспортная услуга
    19.04.2019 Контейнероборот восточного побережья Южной Америки.
    19.04.2019 ОТЛК ЕРА увеличила перевозки в полтора раза
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД