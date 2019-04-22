CEVA запустила контейнерный поезд из Китая в Европу

CEVA Logistics North Asia запустила новый контейнерный поезд из Китая (из Сямэня) в Европу. Проект реализуется в сотрудничестве с Xiamen International Railway Service (XMIRS).

По информации компании, первый состав ушел из Сямэня 10 апреля. Пункт назначения – Дуйсбург (Германия).

CEVA позиционирует сервис как мультимодальный – Сямэнь является крупным хабом, удобным географически с точки зрения как морских, так и жд перевозок.

Поезд будет отправляться еженедельно по средам. В зависимости от пункта отгрузки в Азии, время транзита через Сямэнь в Европу составляет 16-17 дней.

Фото: Asia Cargo Buzz