Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
CEVA запустила контейнерный поезд из Китая в Европу
22.04.2019

CEVA запустила контейнерный поезд из Китая в Европу

    • CEVA Logistics North Asia запустила новый контейнерный поезд из Китая (из Сямэня) в Европу. Проект реализуется в сотрудничестве с Xiamen International Railway Service (XMIRS).

    По информации компании, первый состав ушел из Сямэня 10 апреля. Пункт назначения – Дуйсбург (Германия).

    CEVA позиционирует сервис как мультимодальный – Сямэнь является крупным хабом, удобным географически с точки зрения как морских, так и жд перевозок.

    Поезд будет отправляться еженедельно по средам. В зависимости от пункта отгрузки в Азии, время транзита через Сямэнь в Европу составляет 16-17 дней.

    Фото: Asia Cargo Buzz


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    19.03.2019
    Импорт и экспорт Китая
    Итоги 2018 года
    Только для подписчиков
    2018Внешняя торговляКитай
    0
    01.04.2019
    Контейнерный поезд Электроугли – Хабаровск
    Запустили «Рускон» и «Комплексные Логистические Системы»
    Комплексные Логистические СистемыКонтейнерный поездРускон
    0
    16.04.2019
    «РЖД Логистика» и FESCO повезут из АТР в Европу
    Тестовая перевозка планируется в конце апреля этого года.
    FESCO АТРЕвропаЖ/д перевозки
    0
    22.04.2019
    «Раскачать» грузопоток из Кореи и Японии
    Через территорию России
    FESCO ЕвропаКитайКонтейнерные перевозки
    0
    18.04.2019
    Регулярный сервис как потенциал роста
    Шесть тысяч контейнерных поездов ПАО «ТрансКонтейнер» в год уходит по расписанию. Об этом сообщил генеральный директор компании Вячеслав […]
    Контейнерные перевозкиСервисТрансКонтейнер
    0
    17.04.2019
    «Евросиб» сел в «Охранный поезд»
    «Евросиб СПб – транспортные системы» стала партнером проекта Координационного совета по Транссибирским перевозкам «Охранный поезд», который направлен на […]
    БезопасностьЕвросибЖ/д перевозкиКонтейнерные перевозки
    0
    21.01.2019
    «ТрансКонтейнер» отстает от рынка
    ПАО «ТрансКонтейнер» опубликовало предварительные операционные результаты за четвертый квартал и весь 2018 год. По итогам четвертого квартала объем […]
    2018Ж/д перевозкиКонтейнерные перевозкиТрансКонтейнер
    0
    12.02.2019
    CMA CGM сформулировал предложение
    CMA CGM опубликовал предложение о выкупе с 12 февраля акций CEVA Logistics. Цена предложения составляет 30 швейцарских франков […]
    CEVA LogisticsCMA CGMАкцииПланы
    0
    20.03.2019
    Из Архангельска в Китай
    Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка обсудили возможность доставки груза из Архангельской […]
    АрхангельскАрхангельский морской торговый портКитайКонтейнерные перевозки
    0
    25.02.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 8, 2019
    На 8 неделе ставки практически на всех исследуемых трейдах снизились, единственное исключение составили ставки на Японию. Так, ставки из […]
    2019Контейнерные перевозкиФрахтовые ставки
    0
    22.01.2019
    Вьетнамский груз «РЖД Логистики»
    АО «РЖД Логистика» провело первую отправку во Вьетнам продукции одного из крупнейших производителей геосинтетики на территории СНГ – […]
    Ж/д перевозкиКонтейнерные перевозкиРЖД Логистика
    0
    03.04.2019
    Дноуглубление на «Звезде» будут проводить китайцы
    Получено разрешение на каботаж судов под иностранным флагом
    ДноуглублениеЗвездаКаботажКитай
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    19.04.2019 Про единое европейское морское окно
    18.04.2019 Акционерное соглашение по Лавне
    08.04.2019 Конец серому импорту?
    05.04.2019 Через границу без таможни и пограничников
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    29.03.2019 Путин о программе развития Арктики до 2035 года
    Контейнерные перевозки Показать всё
    22.04.2019 CEVA запустила контейнерный поезд из Китая в Европу
    22.04.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 16, 2019
    19.04.2019 Первый квартал «ТрансКонтейнера»
    19.04.2019 Готовый продукт — сшитая транспортная услуга
    19.04.2019 Контейнероборот восточного побережья Южной Америки.
    19.04.2019 ОТЛК ЕРА увеличила перевозки в полтора раза
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД