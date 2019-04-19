Роттердам вырос на контейнерах и нефти

Грузооборот порта Роттердам по итогам первого квартала 2019 года составил 123,9 млн тонн, на 5,1% больше, чем за тот же период годом ранее. Как отмечают в Администрации порта Роттердам, рост произошел главным образом за счет увеличения перевалки контейнеров и нефтеналива.

«Отличным стартом года» назвал результаты первого квартала CEO Администрации порта Роттердам Аллард Кастелейн, охарактеризовав объемы как рекордные.

Перевалка контейнерных грузов увеличилась на 5,9% до 38 млн тонн, в TEU контейнерооборот вырос на 7,3% до 3,7 млн TEU. Основной причиной роста в Администрации порта называют существенное увеличение объемов трансшипмента из Азии на Европу (а на фоне углубления дисбаланса на трейде Азия – Европа выросла также перевалка порожняка).

Вполне логично в свете роста трансшипмента с/на deep sea сервисы существенно увеличился фидерный грузопоток – на 15,1% до 7,3 млн тонн (довольно нетипично для Роттердама считать контейнеры в тоннах). Short sea контейнеропоток, наоборот, сократился на 7,8% до 6,9 млн тонн, что связано со снижением в январе-феврале объемов на/из России и Великобритании.

Перевалка наливных грузов увеличилась на 4,6% до 58,5 млн тонн. При этом грузопоток сырой нефти вырос на 10,4% до 28,1 млн тонн, что связано с увеличением поставок из США. Эта нефть более дешевая и дает НПЗ более высокую маржу, поясняют в порту.

Грузопоток нефтепродуктов сократился на 7,4% из-за снижения поставок российского мазута в Азию. Оборот СПГ выросла на 143% до 1,8 млн тонн, при этом в феврале был перевален рекордный объем – 0,5 млн тонн.

Перевалка сухогрузов увеличилась в сумме на 3,7% до 19,4 млн тонн. В том числе оборот железной руды и металлолома упал на 17,9% до 5,9 млн тонн вследствие сокращения на 5% выплавки стали в Германии, перевалка угля, наоборот, выросла за счет увеличения закупок на фоне снижения цен. Перевалка сельхозгрузов осталась практически на уровне прошлого года, составив 2,6 млн тонн. Прочих сухогрузов было обработано 3,3 млн тонн – на 38,8% больше, чем годом ранее.

Перевалка ро-ро и breakbulk’а увеличилась на 9,2% до 7,9 млн тонн. В том числе ро-ро оборот вырос на 10,7% до 6,4 млн тонн. Особенно высокая динамика была отмечена в марте – в преддверии и в ожидании возможных тяжких последствий Brexit’а. Прочий breakbulk вырос на 3,1% до 1,5 млн тонн.

Фото: Администрация порта Роттердам