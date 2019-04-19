Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Роттердам вырос на контейнерах и нефти
19.04.2019

Роттердам вырос на контейнерах и нефти

    • Грузооборот порта Роттердам по итогам первого квартала 2019 года составил 123,9 млн тонн, на 5,1% больше, чем за тот же период годом ранее. Как отмечают в Администрации порта Роттердам, рост произошел главным образом за счет увеличения перевалки контейнеров и нефтеналива.

    «Отличным стартом года» назвал результаты первого квартала CEO Администрации порта Роттердам Аллард Кастелейн, охарактеризовав объемы как рекордные.

    Перевалка контейнерных грузов увеличилась на 5,9% до 38 млн тонн, в TEU контейнерооборот вырос на 7,3% до 3,7 млн TEU. Основной причиной роста в Администрации порта называют существенное увеличение объемов трансшипмента из Азии на Европу (а на фоне углубления дисбаланса на трейде Азия – Европа выросла также перевалка порожняка).

    Вполне логично в свете роста трансшипмента с/на deep sea сервисы существенно увеличился фидерный грузопоток – на 15,1% до 7,3 млн тонн (довольно нетипично для Роттердама считать контейнеры в тоннах). Short sea контейнеропоток, наоборот, сократился на 7,8% до 6,9 млн тонн, что связано со снижением в январе-феврале объемов на/из России и Великобритании.

    Перевалка наливных грузов увеличилась на 4,6% до 58,5 млн тонн. При этом грузопоток сырой нефти вырос на 10,4% до 28,1 млн тонн, что связано с увеличением поставок из США. Эта нефть более дешевая и дает НПЗ более высокую маржу, поясняют в порту.

    Грузопоток нефтепродуктов сократился на 7,4% из-за снижения поставок российского мазута в Азию. Оборот СПГ выросла на 143% до 1,8 млн тонн, при этом в феврале был перевален рекордный объем – 0,5 млн тонн.

    Перевалка сухогрузов увеличилась в сумме на 3,7% до 19,4 млн тонн. В том числе оборот железной руды и металлолома упал на 17,9% до 5,9 млн тонн вследствие сокращения на 5% выплавки стали в Германии, перевалка угля, наоборот, выросла за счет увеличения закупок на фоне снижения цен. Перевалка сельхозгрузов осталась практически на уровне прошлого года, составив 2,6 млн тонн. Прочих сухогрузов было обработано 3,3 млн тонн – на 38,8% больше, чем годом ранее.

    Перевалка ро-ро и breakbulk’а увеличилась на 9,2% до 7,9 млн тонн. В том числе ро-ро оборот вырос на 10,7% до 6,4 млн тонн. Особенно высокая динамика была отмечена в марте – в преддверии и в ожидании возможных тяжких последствий Brexit’а. Прочий breakbulk вырос на 3,1% до 1,5 млн тонн.

    Фото: Администрация порта Роттердам


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.03.2019
    Не стоит перевозку превращать в приключения
    Но надо быть к ним готовым
    АвтоперевозкиВладивостокДальний ВостокИнфраструктура
    0
    26.02.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, недели 7-8, 2019
    На 7-8 неделях фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозки грузов судами прибрежного плавания на ряде направлений […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное море
    0
    03.04.2019
    «БашВолготанкер» открыл навигацию
    1 апреля судоходная компания «БашВолготанкер» открыла навигацию 2019. Первым в рейс в этом году вышел из Ростова-на-Дону танкер […]
    2019БашВолготанкерНавигацияНефтепродукты
    0
    08.02.2019
    «Евросиб» увеличил перевозки на четверть
    В 2018 году
    2018ЕвросибЖелезная дорогаИтоги
    0
    21.01.2019
    «ТрансКонтейнер» отстает от рынка
    ПАО «ТрансКонтейнер» опубликовало предварительные операционные результаты за четвертый квартал и весь 2018 год. По итогам четвертого квартала объем […]
    2018Ж/д перевозкиКонтейнерные перевозкиТрансКонтейнер
    0
    25.01.2019
    Контейнероборот Южной Африки
    Итоги 2018 года
    Только для подписчиков
    2018КонтейнерооборотЮАР
    0
    01.03.2019
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 18 февраля, в разгар празднования китайского Нового года, количество снятых с сервисов контейнеровозов выросло на […]
    Только для подписчиков
    Безработные контейнеровозыКонтейнерные перевозкиФлот
    0
    19.03.2019
    Лидеры Финляндии
    Контейнерооборот за 2 месяца 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотФинляндия
    0
    21.02.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 8 2019
    На рынке Азовского моря ставки пробивают новое дно. Фрахтователи и грузоотправители выходят на рынок с предложением всего $16 […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФевраль
    0
    01.04.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 14 неделя 2019
    На 14 неделе года почти во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились. Только в Пирее подешевел […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    21.02.2019
    Узбекский блок-трейн будет ходить чаще
    С ВСК
    InterrailВосточная стивидорная компанияЖ/д перевозкиКонтейнерные перевозки
    0
    22.03.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 11
    На 11 неделе фрахтовые ставки на перевозку судами прибрежного плавания и балкерами Handysize на рынке Черного моря сохранились […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    19.04.2019 Про единое европейское морское окно
    18.04.2019 Акционерное соглашение по Лавне
    08.04.2019 Конец серому импорту?
    05.04.2019 Через границу без таможни и пограничников
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    29.03.2019 Путин о программе развития Арктики до 2035 года
    Контейнерные перевозки Показать всё
    19.04.2019 Первый квартал «ТрансКонтейнера»
    19.04.2019 Готовый продукт — сшитая транспортная услуга
    19.04.2019 Контейнероборот восточного побережья Южной Америки.
    19.04.2019 ОТЛК ЕРА увеличила перевозки в полтора раза
    19.04.2019 Контейнерооборот Гонконга
    19.04.2019 Роттердам вырос на контейнерах и нефти
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД