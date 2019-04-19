Первый квартал «ТрансКонтейнера»

«ТрансКонтейнер» опубликовал предварительные операционные результаты за первый квартал 2019 года.

Начиная с отчетного квартала компания рассматривает как основной индикатор объемов перевозок и своей доли на рынке объемы перевозок контейнеров на своих собственных платформах, а также перевозки под управлением компании на платформах третьих лиц. В дополнение к перевозкам с использованием собственных платформ и/или контейнеров, перевозки под управлением компании включают объемы на платформах третьих лиц, где компания выступает агентом собственника платформы. «Новый индикатор, – отмечают в «ТрансКонтейнере», – отражает усиливающийся тренд для компании быть логистической компанией, а не только оператором вагонного парка».

Объем контейнерных перевозок под управлением «ТрансКонтейнера» по итогам первого квартала вырос на 7,7% к аналогичному периоду 2018 года и достиг 492 тыс. TEU, в основном благодаря росту на импортном и транзитном направлениях – на 17,4% и 13,4% соответственно.

Объем контейнерных перевозок подвижным составом компании вырос на 12,7% и составил 467 тыс. TEU. «Рост примерно соответствует росту емкости подвижного состава компании». Объемы контейнерных перевозок активами компании выросли на 10,6% до 481 тыс. TEU против 435 тыс. Объем доходных перевозок (т.е., перевозок клиентских контейнеров подвижным составом компании и собственных груженых контейнеров компании собственным и привлеченным подвижным составом) составил 391 тыс. TEU, на 12,4% больше, чем годом ранее.

Российский рынок железнодорожных контейнерных перевозок в целом по итогам квартала вырос на 15,4 до 1 159 тыс. TEU. Отставание роста объема перевозок «ТрансКонтейнер» по сравнению с рынком в компании объясняют более низкой динамикой перевозок собственных порожних контейнеров (рост 3,9%) на фоне роста рынка порожняка в целом на 26,6%.

Объем терминальной переработки контейнеров на терминалах «ТрансКонтейнера» увеличился на 19,1% до 335 тыс. TEU. Высокую динамику в компании объясняют, наряду с рыночными тенденциями, приобретением «Логистики-Терминала».