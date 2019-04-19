Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Russian Railways’ Container Traffic
19.04.2019

Первый квартал «ТрансКонтейнера»

    • «ТрансКонтейнер» опубликовал предварительные операционные результаты за первый квартал 2019 года.

    Начиная с отчетного квартала компания рассматривает как основной индикатор объемов перевозок и своей доли на рынке объемы перевозок контейнеров на своих собственных платформах, а также перевозки под управлением компании на платформах третьих лиц. В дополнение к перевозкам с использованием собственных платформ и/или контейнеров, перевозки под управлением компании включают объемы на платформах третьих лиц, где компания выступает агентом собственника платформы. «Новый индикатор, – отмечают в «ТрансКонтейнере», – отражает усиливающийся тренд для компании быть логистической компанией, а не только оператором вагонного парка».

    Объем контейнерных перевозок под управлением «ТрансКонтейнера» по итогам первого квартала вырос на 7,7% к аналогичному периоду 2018 года и достиг 492 тыс. TEU, в основном благодаря росту на импортном и транзитном направлениях – на 17,4% и 13,4% соответственно.

    Объем контейнерных перевозок подвижным составом компании вырос на 12,7% и составил 467 тыс. TEU. «Рост примерно соответствует росту емкости подвижного состава компании». Объемы контейнерных перевозок активами компании выросли на 10,6% до 481 тыс. TEU против 435 тыс. Объем доходных перевозок (т.е., перевозок клиентских контейнеров подвижным составом компании и собственных груженых контейнеров компании собственным и привлеченным подвижным составом) составил 391 тыс. TEU, на 12,4% больше, чем годом ранее.

    Российский рынок железнодорожных контейнерных перевозок в целом по итогам квартала вырос на 15,4 до 1 159 тыс. TEU. Отставание роста объема перевозок «ТрансКонтейнер» по сравнению с рынком в компании объясняют более низкой динамикой перевозок собственных порожних контейнеров (рост 3,9%) на фоне роста рынка порожняка в целом на 26,6%.

    Объем терминальной переработки контейнеров на терминалах «ТрансКонтейнера» увеличился на 19,1% до 335 тыс. TEU. Высокую динамику в компании объясняют, наряду с рыночными тенденциями, приобретением «Логистики-Терминала».


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.03.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 12 2019
    На азовском фрахтовом рынке еще не все грузоотправители готовы принять тот факт, что рынок растет, и по-прежнему предлагают […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    01.02.2019
    Грузы РЖД
    Январь 2019
    2019ПогрузкаРЖД
    0
    12.04.2019
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 1 апреля флот безработных контейнеровозов продолжает сокращаться как по вместимости, так и по количеству судов. […]
    Только для подписчиков
    2019Безработные контейнеровозыГлобально
    0
    19.03.2019
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за первый месяц этого года вырос по отношению к январю 2018 […]
    2019Внешняя торговляЕвросоюзРоссия
    0
    17.04.2019
    «Евросиб» сел в «Охранный поезд»
    «Евросиб СПб – транспортные системы» стала партнером проекта Координационного совета по Транссибирским перевозкам «Охранный поезд», который направлен на […]
    БезопасностьЕвросибЖ/д перевозкиКонтейнерные перевозки
    0
    17.01.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 3 2019
    Рынки Азовского и Черного морей не так активны, как накануне праздников. Ставки на азовском рынке потеряли доллар по […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    20.03.2019
    Судооборот через Суэцкий канал
    Через Суэцкий канал по итогам января-февраля этого года прошло более 2,9 тыс. судов различных типов – на 5,3% […]
    Только для подписчиков
    2019судооборотСуэцкий канал
    0
    04.02.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 5, 2019
    На прошлой неделе имело место снижение спотовых ставок практически на всех исследуемых трейдах. Ставки на Средиземноморье и на […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    12.04.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 14
    На 14 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    14.01.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 2, 2019
    На прошедшей неделе рост спотовых ставок из Китая на Средиземноморье и США сменился падением. Так, спотовые ставки из […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    10.04.2019
    Пираты не захватили ни одного судна
    Впервые с 1994 года
    2019StatisticsПираты
    0
    19.04.2019
    Контейнерооборот Гонконга
    По итогам первого квартала этого года контейнерооборот порта Гонконг снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на […]
    2019ГонконгКонтейнерооборот
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    19.04.2019 Про единое европейское морское окно
    18.04.2019 Акционерное соглашение по Лавне
    08.04.2019 Конец серому импорту?
    05.04.2019 Через границу без таможни и пограничников
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    29.03.2019 Путин о программе развития Арктики до 2035 года
    Контейнерные перевозки Показать всё
    19.04.2019 Первый квартал «ТрансКонтейнера»
    19.04.2019 Готовый продукт — сшитая транспортная услуга
    19.04.2019 Контейнероборот восточного побережья Южной Америки.
    19.04.2019 ОТЛК ЕРА увеличила перевозки в полтора раза
    19.04.2019 Контейнерооборот Гонконга
    19.04.2019 Роттердам вырос на контейнерах и нефти
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД