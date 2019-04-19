От межвидовой конфронтации к межвидовому сотрудничеству

Путь повышения эффективности всей транспортной системы – единый транспортный документ. К такому мнению пришли участники пленарного заседания транспортно-логистического конгресса «ТрансРоссия» в Москве.

Речь идет об интегрированном документе, который ускорит формление процедуры транзита разными видами транспорта. «Каждый вид транспорта на сегодняшний день работает со своим транспортным документом, – сказал модератор заседания генеральный директор Координационного совета по транссибирским перевозкам, советник президента ОАО «РДЖД» Геннадий Бессонов. – Для логистических компаний это тот самый островок, на котором они теряют время – документы просто переписываются. Мы давно говорим о том – нам необходим единый документ, для того, чтобы передача груза от одного вида транспорта на другой проходил как можно быстрее».

«Когда мы решали вопрос по перевозке почтовых отправлений, мы нашли алгоритм взаимодействия с почтовыми службами, которые также перевозят свои грузы по своим документам». По мнению Г.Бессонова, «главное, чтобы создание единого документа не меняло сущности документов».