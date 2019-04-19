Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
От межвидовой конфронтации к межвидовому сотрудничеству
19.04.2019

От межвидовой конфронтации к межвидовому сотрудничеству

    • Путь повышения эффективности всей транспортной системы – единый транспортный документ. К такому мнению пришли участники пленарного заседания транспортно-логистического конгресса «ТрансРоссия» в Москве.

    Речь идет об интегрированном документе, который ускорит формление процедуры транзита разными видами транспорта. «Каждый вид транспорта на сегодняшний день работает со своим транспортным документом, – сказал модератор заседания генеральный директор Координационного совета по транссибирским перевозкам, советник президента ОАО «РДЖД» Геннадий Бессонов. – Для логистических компаний это тот самый островок, на котором они теряют время – документы просто переписываются. Мы давно говорим о том – нам необходим единый документ, для того, чтобы передача груза от одного вида транспорта на другой проходил как можно быстрее».

    «Когда мы решали вопрос по перевозке почтовых отправлений, мы нашли алгоритм взаимодействия с почтовыми службами, которые также перевозят свои грузы по своим документам». По мнению Г.Бессонова, «главное, чтобы создание единого документа не меняло сущности документов».


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.04.2019
    ТрансРоссия началась бодро
    Доказательство тому – ниже. Все фото сделаны в первый день с утра. А дальше было больше. Сенсации нынешней […]
    ВыставкаТрансРоссияФотоотчет
    0
    31.01.2019
    «Канавара Групп» примет участие в TransRussia 2019
    «Канавара Групп» представит на выставке TransRussia услуги по таможенному оформлению и международным перевозкам грузов «Канавара Групп» примет участие […]
    КанавараТрансРоссия
    0
    19.04.2019
    Не в топе
    Московский авиационный узел не входит в топ-10 крупнейших аэропортов мира, заявил заместитель генерального директора авиакомпании «Атран» Александр Суворов […]
    АвиаперевозкиРейтингТрансРоссияХаб
    0
    19.04.2019
    Низкие показатели контейнерного транзита
    В 2018 году объем перевозок грузов контейнерным транзитом через территорию Российской Федерации составил менее 0,16% от мирового объема […]
    Контейнерные перевозкиТранзитТранспортные коридорыТрансРоссия
    0
    19.04.2019
    Единый мультимодальный документ
    Появится к 2022 году
    ДокументооборотПункты пропуска Экспорт
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    19.04.2019 Про единое европейское морское окно
    18.04.2019 Акционерное соглашение по Лавне
    08.04.2019 Конец серому импорту?
    05.04.2019 Через границу без таможни и пограничников
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    29.03.2019 Путин о программе развития Арктики до 2035 года
    Контейнерные перевозки Показать всё
    19.04.2019 Первый квартал «ТрансКонтейнера»
    19.04.2019 Готовый продукт — сшитая транспортная услуга
    19.04.2019 Контейнероборот восточного побережья Южной Америки.
    19.04.2019 ОТЛК ЕРА увеличила перевозки в полтора раза
    19.04.2019 Контейнерооборот Гонконга
    19.04.2019 Роттердам вырос на контейнерах и нефти
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД