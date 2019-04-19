Низкие показатели контейнерного транзита

В 2018 году объем перевозок грузов контейнерным транзитом через территорию Российской Федерации составил менее 0,16% от мирового объема контейнерных перевозок. Такие данные привела руководитель проекта по развитию экспортной логистики АО «РЭЦ» Алевтина Кириллова в своем выступлении на транспортно-логистическом конгрессе «ТрансРоссия» в Москве.

По данным А.Кирилловой, выручка от транзита контейнеров через международные транспортные коридоры РФ в прошлом году составила порядка 760 млн долларов. «Это крайне низкий показатель. Соответственно, мы недополучаем доходов и тарифной выручки, – сказал она. – При этом стоит отметить, то через Суэцкий канал ежегодный доходный уровень составляет более 6 млрд долларов. А параллельная Суэцкому каналу линия, построенная в 2015 году, будет позволять получать ежегодно до 13 млрд долларов».

Как рассказала А.Кириллова, объем транзитных перевозок контейнеров через территорию РФ к 2024 году планируется увеличить в 4,4 раза (1656 тыс. TEU, это всего 0,7% от текущего мирового объема). Планируемое использование потенциала трансевразийских коридоров России позволит увеличить объем выручки от транзита до 3,3 млрд долларов.