Московский авиационный узел не входит в топ-10 крупнейших аэропортов мира, заявил заместитель генерального директора авиакомпании «Атран» Александр Суворов в ходе пленарного заседания транспортно-логистического конгресса «ТрансРоссия» в Москве.

«Московский авиационный узел не попадет в топ-10 крупнейших аэропортов. Суммарный объем грузов, обрабатываемый МАУ, составляет 490 тыс. тонн». Для сравнения А.Суворов привел статистику грузооборота крупнейших аэропортов мира. Так, первое место занимает аэропорт Гонконга с грузооборотом 3,98 млн тонн в год, на втором месте Мемфис – 3,91 млн тонн, третье место у Шанхайского аэропорта – 3,1 млн тонн. Замыкает десятку аэропорт Токио с 1, 9 млн тонн. Однако, подчеркнул А.Суворов, «У Московского авиационного узла есть потенциал, если изменить подход».

«В настоящее время основные потоки авиационных грузов между Азией и Европой и обратно проходят по южному и северному маршруту вне территории России, – пояснил он. – Преобладание других маршрутов доставки авиационных грузов объясняется значительными административными барьерами, которые препятствуют оптимальному мультимодальному транзиту грузов через основной российский хаб на базе аэропортов МАУ». Переориентировать грузопотоки на транссибирские маршруты, по мнению А.Суворова, можно, предложив упрощенный порядок перемещения мультимодальных авиационных грузов между воздушными пунктами пропуска аэропортов МАУ.

По его оценке, прирост доходов от экспорта авиагрузовых услуг российских авиакомпаний за счет применения упрощенного порядка к 2024 году может достигнуть 70 млрд рублей – это порядка 900 тыс. тонн обработанного груза. «Здесь МАУ, используя свой потенциал, вполне может попасть в десятку крупнейших аэропортов мира», – сказал он.

Говоря о перевозчиках, он озвучил показатели, достигнутые в 2018 году российскими авиакомпаниями. Так, операционные расходы авиакомпаний выросли на 23%, а доходы – на 17%. Операционная прибыль авиакомпаний на международных воздушных линиях уменьшилась в 1,9 раза до 16 млрд рублей. Одной из причин такой динамики он назвал значительное повышение средневзвешенных цен на авиакеросин, который в 2018 году стоил 55 тыс. рублей за тонну, тогда как в 2017 году – 40 тыс. рублей.