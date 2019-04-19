К 2022 году в России внедрят единый мультимодальный документ, сообщила руководитель проекта по развитию экспортной логистики АО «Российский экспортный центр» Алевтина Кириллова, выступая на транспортно-логистическом конгрессе «ТрансРоссия» в Москве.

По словам А.Кирилловой, в рамках исполнения указа президента РФ от 07.05.2018 года о снятии логистических ограничений АО «РЭЦ» разработало федеральный проект «Логистика международной торговли», который вошел в состав нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». «В этот проект «зашиты» регуляторные инициативы по внедрению электронного документооборота к 2021 году и введение единого мультимодального документа к 2022 году», – сказала она. По мнению А.Кирилловой, хорошим зарубежным примером является мультимодальный транспортный документ FIATA, действующий в международных мультмодальных перевозках.

Кроме того, по словам А.Кирилловой, федеральный проект предусматривает снятие логистических ограничений при запуске экспортно ориентированнных маршрутов по коридорам Восток – Запад и Север – Юг, в том числе и на приграничных пунктах пропуска. «У нас есть большие проблемы в проходе границ и пунктах пропуска. Проект «Логистика международной торговли» также предусматривает расширение и модернизацию 38 экспортно-ориентированных пунктов пропуска, в их состав входят и автомобильные, и железнодорожные, и морские, и воздушные пункты пропуска», – отметила А.Кириллова.