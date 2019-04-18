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Регулярный сервис как потенциал роста
18.04.2019

Регулярный сервис как потенциал роста

    • Шесть тысяч контейнерных поездов ПАО «ТрансКонтейнер» в год уходит по расписанию. Об этом сообщил генеральный директор компании Вячеслав Сараев на пленарном заседании транспортно-логистического конгресса “ТрансРоссия» в Москве.

    «Но эта цифра крайне низкая, - отметил В.Сараев. – Мы бы точно хотели бы увеличить не в два, а в гораздо больше количество раз».

    По словам В.Сараева, «ТрансКонтейнер» активно занимается развитием регулярных сервисов. «Пока уровень развития нас не удовлетворяет, - сказал он. – Для любого клиента необходимо обеспечить регулярный сервис, чтобы он мог заблаговременно запланировать точную дату, а то и время отправки своего груза. На самом деле эта история имеет значительный потенциал роста, когда мы дадим клиенту понятную прозрачную картинку относительно регулярного сервиса».

    Это, по мнению главы «ТрансКонтейнера», даст клиенту возможность за 2-3 месяца прогнозировать возможность отправки контейнеров.


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