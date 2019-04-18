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Отгрузка негабарита для ветроэнергетики
18.04.2019

Отгрузка негабарита для ветроэнергетики

    • Польская MostostalPomorze поделилась видео погрузки на судно трансформаторной подстанции, предназначенной для офшорного парка ветрогенераторов. Длина агрегата составляет 28 м, ширина – 18 м, высота – 14 м.

    380-тонную конструкцию погрузили в порту Гданьск на борт специализированного heavylift-судна «Meri» (2012 года постройки, длина – 105,4 м, ширина – 18,8 м, максимальная осадка 4,9 м). Порт назначения – Ольборг (Дания).

    Там будут монтировать «сердце» подстанции, собственно трансформатор. После окончания достройки в августе подстанцию доставят к месту установки в Северном море у побережья Бельгии, где она будет преобразовывать напряжение с низкого на более высокое для подачи электроэнергии на берег.

    Видео: GospodarkaMorska.pl


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