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На Камчатке построят глубоководный порт
18.04.2019

На Камчатке построят глубоководный порт

    • На Камчатке создана преференционная среда, в рамках которой на территории региона планируются или уже развиваются семь крупных проектов по развитию транспортной инфраструктуры с общим объемом инвестиций 200 млрд рублей. Об это рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» Николай Пегин в ходе пленарной сессии транспортно-логического конгресса «ТрансРоссия» в Москве.

    «Это те объекты, которые ближайшие несколько лет будут созданы и интегрированы в развивающиеся транспортные сети, – отметил Н.Пегин. – Это модернизация грузового терминала «Сероглазка» (создается компанией «Норебо» при поддержке Maersk), капитальная реконструкция причалов в морском порту, на базе которого создан рыбный терминал «Альянс-Камчатка», реконструкция и создание судоверфи на базе судостроительного завода имени В.И.Ленина».

    Кроме того, Н.Пегин рассказал о проекте строительства глубоководного порта в регионе: «На 5-м международном форуме «Артика» АО «Корпорация развития Камчатки» и ООО «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» подписали соглашение о строительстве глубоководного порта. Суть проекта в том, что грузы, которые идут из стран АТР легкими судами, могли перегружаться на суда тяжелого класса и доставляться во вновь строящийся порт в Ленинградской области в Приморске и дальше по цепочке – в порт Росток».

    По словам Н.Пегина, «главная задача проекта – формирование транспортной линии с собственными судами ледового класса». Его стоимость составит порядка 60 рублей.


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