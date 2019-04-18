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Лесной экспорт
18.04.2019

Лесной экспорт

    • По данным ФТС РФ, российский экспорт обработанных лесоматериалов в январе-феврале 2019 года составил порядка 2,7 млн тонн — на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В стоимостном выражении экспорт вырос на 9,1% — до 641,6 млн долларов.

    В феврале этого года обработанных лесоматериалов вывезли порядка 1,4 млн тонн, что на 9,3% больше аналогичного показателя прошлого года и на 0,7% больше предыдущего месяца. Доходы от экспорта обработанных лесоматериалов в феврале выросли по сравнению с февралем 2018 года на 7,1%,  относительно января этого года — на 1,2%, до 324,2 млн долларов.

    Необработанных лесоматериалов в январе-феврале 2019 года вывезли на 16,9% меньше, чем годом ранее — их объем достиг 2,4 млн кубометров. Доходы от экспорта необработанных лесоматериалов также снизились по сравнению с январем-февралем 2018 года на 24,5%, составив 183,7 млн долларов.

    В феврале 2019 года экспорт необработанных лесоматериалов составил 1,38 млн кубометров (-8,7% к февралю 2018 и +33,2% к январю 2019). В стоимостном выражении он составил 104,3 млн долларов (-16,5% к февралю 2018 и +31,4% к январю 2019).

    Клееной фанеры за 2 месяца 2019 года было экспортировано 422,5 тыс. кубометров, что на 4,5% больше, чем в 2018 году. В денежном выражении ее экспорт упал на 2,6% — до порядка 195,8 млн долларов.

    В феврале этого года экспорт фанеры составил порядка 215,4 тыс. кубометров — на 0,9% больше аналогично показателя прошлого года и на 4,5% больше предыдущего месяца. Доходы от экспорта фанеры уменьшились по сравнению с февралем 2018 года на 7,8%, но выросли относительно января этого года на 2,8% до 99 млн долларов.

    Поставки на мировой рынок российской древесной целлюлозы за январь-февраль 2019 года увеличились на 5,2% и составили 344,3 тыс. тонн. В деньгах экспорт целлюлозы, напротив, упал – на 9,6% до 197,9 млн долларов.

    В феврале экспорт целлюлозы составил 165,4 тыс. тонн (+0,9% к февралю 2018 и -8,9% к январю 2019 года). В стоимостном выражении он сократился до 93,3 млн долларов (-20,5% к февралю 2018 года и -13,4% к январю 2019).

    Газетной бумаги за 2 месяца этого года отгрузили 211,1 тыс. тонн, на 33% больше аналогичного показателя прошлого года. В стоимостном выражении экспорт газетной бумаги увеличился существеннее – на 48,5%, составив 110,9 млн долларов.

    В феврале газетной бумаги вывезли порядка 109,1 тыс. тонн,  на 21,9% больше аналогичного показателя прошлого года и на 6,9% больше предыдущего месяца. Доходы от экспорта газетной бумаги выросли по сравнению с февралем 2018 года на 32,81% и относительно января этого — на 3,3%, до 56,3 млн долларов.


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