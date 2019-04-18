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Контейнерный поезд Петербург – Владивосток
18.04.2019

Контейнерный поезд Петербург – Владивосток

    • Транспортная группа FESCO и ООО «Терминал Морской Рыбный Порт» договорились развивать регулярные железнодорожные контейнерные перевозки из Санкт-Петербурга во Владивосток и в обратном направлении. Соответствующее соглашение о намерениях было подписано на «ТрансРоссии».

    Стороны намерены запустить еженедельный контейнерный сервис для доставки грузов от станции Автово (Санкт-Петербург) до Владивостока и обратно. В перспективе планируется расширение географии и на другие регионы РФ.

    В рамках сервиса FESCO готова предоставить свой подвижной состав, контейнеры и терминальную инфраструктуру, а ТМРП – мощности своего терминала в Санкт-Петербурге.


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