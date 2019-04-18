Контейнерный поезд Петербург – Владивосток

Транспортная группа FESCO и ООО «Терминал Морской Рыбный Порт» договорились развивать регулярные железнодорожные контейнерные перевозки из Санкт-Петербурга во Владивосток и в обратном направлении. Соответствующее соглашение о намерениях было подписано на «ТрансРоссии».

Стороны намерены запустить еженедельный контейнерный сервис для доставки грузов от станции Автово (Санкт-Петербург) до Владивостока и обратно. В перспективе планируется расширение географии и на другие регионы РФ.

В рамках сервиса FESCO готова предоставить свой подвижной состав, контейнеры и терминальную инфраструктуру, а ТМРП – мощности своего терминала в Санкт-Петербурге.