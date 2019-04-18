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Калининград ищет инвесторов
18.04.2019

Калининград ищет инвесторов

    • Калининградская область готова представить два проекта по строительству портов, заявил руководитель представительства правительства Калининградской области при правительстве РФ в Москве Денис Салий.

    «Это «сухой» в городе Черняховске – это пересечение российской колеи с европейской колеей. Это центр Калининградской области. Мы там планируем развивать сухопутную логистику контейнерных перевозок, – сказал Д.Салий. – У нас есть необходимая земля, инфраструктура. Мы ищем инвестора, которому будет это интересно, возможно, консорциум инвесторов, который будет развивать это направление. Грузооборот по нему наращивается. Потенциал есть. Мы готовы предоставить всю информацию инвесторам, чтобы принять управленческое решение».

    Второй проект – глубоководный порт. «В настоящее время на территории Калининградской области глубоководного порта нет, в отличии от наших балтийских соседей-партнеров, и наша задача – найти крупного инвестора. Мы ведем переговоры с различными мировыми компаниями, которые являются лидерам – операторами портовой инфраструктуры. Совместно с ними мы готовы предложить войти в этот проект глубоководного порта. Это западное побережье Калининградской области. Общий объем инвестиций там порядка 200 млрд рублей, – рассказал Д.Салий. – И, соответственно, эта задача по силам при участии федерального центра, субъекта РФ, иностранных инвесторов и российских партнеров».


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