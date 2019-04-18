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Идем в цифровизацию
18.04.2019

Идем в цифровизацию

    • В первом квартале 2019 года динамика контейнерного транзита не уступает показателям прошлого года, заявил генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер» Вячеслав Сараев в ходе пленарного заседания транспортно-логистического конгресса «ТрансРоссия» в Москве.

    «Наиболее выдающийся рост показывают транзитные перевозки, – отметил В.Сараев. – Всего в 2018 году по сети РЖД было перевезено более 500 тыс. TEU транзитом. Это плюс 35% к 2017 году. Это серьезная цифра прироста».

    «Если продолжать расти так же, как и сейчас, мы видим, что на текущей инфраструктуре можно вырасти примерно в два раза относительно транзита, – сказал В.Сараев. – Но у нас более амбициозные задачи, тем более в рамках поручений президента, – вырасти транзитом в четыре раза. Соответственно и бизнес-решения должны быть более высокотехнологичными – просто органически вырасти не получится, поэтому мы идем в цифровизацию, в управление логистикой IT-решениями».


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