В первом квартале 2019 года динамика контейнерного транзита не уступает показателям прошлого года, заявил генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер» Вячеслав Сараев в ходе пленарного заседания транспортно-логистического конгресса «ТрансРоссия» в Москве.

«Наиболее выдающийся рост показывают транзитные перевозки, – отметил В.Сараев. – Всего в 2018 году по сети РЖД было перевезено более 500 тыс. TEU транзитом. Это плюс 35% к 2017 году. Это серьезная цифра прироста».

«Если продолжать расти так же, как и сейчас, мы видим, что на текущей инфраструктуре можно вырасти примерно в два раза относительно транзита, – сказал В.Сараев. – Но у нас более амбициозные задачи, тем более в рамках поручений президента, – вырасти транзитом в четыре раза. Соответственно и бизнес-решения должны быть более высокотехнологичными – просто органически вырасти не получится, поэтому мы идем в цифровизацию, в управление логистикой IT-решениями».