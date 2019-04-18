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Акционерное соглашение по Лавне
18.04.2019

Акционерное соглашение по Лавне

    • 17 апреля в Минтрансе в присутствии министра транспорта Евгения Дитриха были подписаны акционерное соглашение с пулом инвесторов концессии по строительству терминала «Лавна», а также договоры купли-продажи долей в проектной компании ООО «Морской торговый порт «Лавна».

    Как сообщает пресс-служба Минтранса, в реализации проекта примут участие ПАО «ГТЛК», АО Компания «БизнесГлобус», АО «Центр развития портовой инфраструктуры», АО ХК «СДС-Уголь» и АО «РЖД-Инфраструктурные проекты».

    «Проект по развитию порта «Лавна» является стратегическим для нашей страны. Это современный высокотехнологичный глубоководный порт в Мурманске, который позволит переваливать 18 млн тонн угля в год. Предусмотрено также строительство подъездных путей необщего пользования протяженностью 2,3 километра, – цитирует пресс-служба Минтранса Е.Дитриха. -  Мы долго шли к этому проекту, и сегодня он переструктурирован таким образом, что в состав акционеров вошли заинтересованные в работе этого порта участники. В целом, это яркий пример государственно-частного партнерства. В данном случае ГТЛК, как государственная компания, объединила усилия частных инвесторов. Это даст необходимую синергию и повышение эффективности. А сам проект может стать примером для развития портовой инфраструктуры в России в будущем».

    «В ноябре прошлого года было подписано концессионное соглашение между концедентом – Росморречфлотом и концессионером – ООО «Морской торговый порт «Лавна», – напомнил генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин. – Процесс привлечения стратегических инвесторов занял менее 5 месяцев и это очень хороший результат с учетом важности проекта для отрасли. В короткий срок обеспечено вхождение разностороннего пула инвесторов, которые сегодня подписали все необходимые документы. Текущий состав участников позволит достичь поставленной цели по запуску терминала и синхронизации строительства инфраструктуры».

    Проект «Лавна» реализуется в рамках развития Мурманского транспортного узла и включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, дорожную карту по переориентации российских внешнеторговых грузов из портов Прибалтики в морские порты РФ, Транспортную стратегию РФ и государственную программу «Развитие транспортной системы России».

    Угольный перевалочный комплекс будет построен на основе государственно-частного партнерства. Механизм реализации разработан с учетом строительства объектов федеральной собственности, объекта концессии и угольного терминала. На сегодняшний день темпы строительства железнодорожной инфраструктуры сохраняются, начато строительство угольного терминала. На плановую мощность 18 млн тонн в год проект должен выйти в 2021 году.

    Напомним, года назад прошла церемония закладки капсулы, символизирующей начало строительства комплекса перегрузки угля «Лавна». 

    Фото: пресс-служба Минтранса


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