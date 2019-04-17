Panalpina прогнозов не дает

Panalpina опубликовала финансовые показатели за первый квартал 2019 года.

Выручка по группе увеличилась на 5% до 1,5 млрд швейцарских франков (1,5 млрд долларов). Валовая прибыль сократилась на 3,4% до 358,1 млн франков (356,8 млн долларов). Операционные расходы снизились на 5,3% до 290 млн франков (289 млн долларов).

Показатель EBITDA вырос на 5,7% до 68,1 млн франков (67,9 млн долларов), операционная прибыль – на 15,2% до 28,1 млн франков (28 млн долларов). Консолидированная чистая прибыль по группе составила 19,2 млн франков (19,1 млн долларов), на 15,7% больше, чем годом ранее.

В сегменте Ocean Freight объем перевозок снизился в сравнении с показателем первого квартала 2018 года на 3%, а валовая прибыль с одного TEU – на 2,3% до 296 франков (295 долларов). В результате валовая прибыль по сегменту составила 102,9 млн франков (102,5 млн долларов), на 5,5% меньше, чем годом ранее. Операционная прибыль составила 0,3 млн франков (0,3 млн долларов) против операционного убытка 5,8 млн франков (5,8 млн долларов) за первый квартал прошлого года.

В сегменте Air Freight объем перевозок вырос на 8%, при этом валовая прибыль на тонну груза упала на 9,9% до 666 франков (663,6 доллара). В итоге это привело к снижению валовой прибыли по сегменту на 2,6% до 173,1 млн франков ( долларов). Операционная прибыль сократилась на 7,4% до 24,9 млн франков (24,8 млн долларов).

В сегменте Logistics валовая прибыль снизилась на 2,3% до 82,1 млн франков (81,8 млн долларов), операционная прибыль – на 14,7% до 2,9 млн франков (2,9 млн долларов).

Каких-либо прогнозов на будущее в связи с решением акционеров продать Panalpina DSV в компании не дают. «С того момента, как прошла новость о приобретении Panalpina DSV, обстоятельства изменились. Давать какой-либо прогноз не просто сложнее, чем когда-либо ранее, но существуют и ограничения юридического порядка, – пояснил CEO компании Штефан Карлен. – Тем не менее, Panalpina продолжает вести бизнес как обычно».