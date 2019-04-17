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Внешнеторговый оборот в регионе Мурманской таможни
17.04.2019

Внешнеторговый оборот в регионе Мурманской таможни

    • По данным Мурманской таможни, в январе-марте 2019 году внешнеторговый оборот в регионе деятельности таможни снизился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 4,8%, составив 1,565 млрд долларов.

    При этом экспорт в стоимостном выражении сократился на 7,6% и составил порядка 1,47 млрд долларов. В физическом выражении объемы экспорта составили 1,27 млн. тонн. Как отмечают в Мурманской таможне, экспорт имеет ярко выраженную сырьевую направленность, а стоимость экспортных поставок превысила стоимость импортных в 16 раз и составила 94,15% внешнеторгового оборота. 

    Импорт вырос по сравнению с первым кварталом 2018 года на 82,4% — до 91,6 млн долларов. По весовым показателям объемы импорта составили более 142 тыс. тонн.                                         

    Основными экспортируемыми товарами в регионе деятельности Мурманской таможни по итогам первого квартала 2019 года стали металлы и изделия из них (84,4%), рыба и ракообразные (8,07%) и минеральные продукты (6,55%). 

    Основу импорта за первые три месяца этого года составила продукция машиностроения (40,14%), в том числе суда, лодки и другие плавсредства – 37,19%. Также в число основных импортируемых товаров в регионе вошли продукция химической промышленности (26,08%) и минеральные продукты (20,85%).

    Географическая направленность внешнеторгового оборота региона деятельности Мурманской таможни — это страны дальнего зарубежья.

    За отчетный период экспортные операции осуществлялись с 28 странами мира. В списке основных стран-партнеров по экспортным операциям Нидерланды, Германия, Швейцария, Финляндия, Китай, Норвегия.

    Внешнеторговые операции по импорту в текущем году в регионе осуществлялись с 42 странами мира. Основные страны – импортеры Норвегия, ЮАР, Эстония, Ямайка, Китай, Дания.

    По информации Мурманской таможни, в первом квартале 2019 году оформлено 1374 таможенных деклараций. Авторегистрацию прошли 59% экспортных деклараций и 18% импортных деклараций. Автовыпуск состоялся по 64% экспортных деклараций и по 56% импортным декларациям.


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