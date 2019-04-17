Спасательный плот в свободном полете

Arctech Helsinki Shipyard, с покупателем доли ОСК в котором вроде как определились, поделился свежим видео испытаний спасательного плота на танкере «Юрий Кучиев». Судно ледового класса Arc7 строится для греческой Dynacom под вывоз газового конденсата с проекта «Ямал СПГ».

Это танкер двойного действия, способный в зависимости от ледовой обстановке ходить как носом (по чистой воде и в умеренных ледовых условиях), так и кормой вперед (в тяжелых ледовых условиях). Проект разработан Arctech. Длина судна – 229 м, ширина – 32,5 м, осадка – 12 м, двигатели – 12 МВт, скорость – 16 узлов. Работать судно будет под флагом Кипра, порт приписки – Лимассол.

Носовую часть танкера строили в Хорватии, в Хельсинки осуществляется достройка судна.

Видео: Arctech Helsinki Shipyard