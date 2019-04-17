Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Спасательный плот в свободном полете
17.04.2019

Спасательный плот в свободном полете

    • Arctech Helsinki Shipyard, с покупателем доли ОСК в котором вроде как определились, поделился свежим видео испытаний спасательного плота на танкере «Юрий Кучиев». Судно ледового класса Arc7 строится для греческой Dynacom под вывоз газового конденсата с проекта «Ямал СПГ».

    Это танкер двойного действия, способный в зависимости от ледовой обстановке ходить как носом (по чистой воде и в умеренных ледовых условиях), так и кормой вперед (в тяжелых ледовых условиях). Проект разработан Arctech. Длина судна – 229 м, ширина – 32,5 м, осадка – 12 м, двигатели – 12 МВт, скорость – 16 узлов. Работать судно будет под флагом Кипра, порт приписки – Лимассол.

    Носовую часть танкера строили в Хорватии, в Хельсинки осуществляется достройка судна.

    Видео: Arctech Helsinki Shipyard


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    01.04.2019
    Ро-ро доставка кранов
    Liebherr опубликовал видео погрузки, доставки и выгрузки трех мобильных портовых кранов LHM 420 из Ростока в Алжир и […]
    LiebherrВидеоКраны
    0
    08.02.2019
    Крупнейшая в мире FSRU в работе – видео
    Mitsui O.S.K. Lines (MOL) опубликовал видео операции одной из крупнейшей в мире плавучей установки по хранению и регазификации […]
    MOLВидеоСПГ
    0
    12.03.2019
    CMA CGM и IKEA протестируют биотопливо
    CMA CGM совместно с IKEA Transport & Logistics Services и портом Роттердам проведут первые испытания по бункеровке биотопливом. […]
    CMA CGMБиотопливоБункеровкаИспытания
    0
    07.03.2019
    Струнный транспорт на морской почве
    О струнной модели транспортной системы академика Анатолия Юницкого в (условно) сухопутном ее приложении SeaNews писал еще в 2001 […]
    ВидеоИнновацииПортыТехнологии
    1
    26.03.2019
    Если груз ни в какие ворота не лезет
    HoeghAutoliners сделал ролик о решениях, разработанных компанией для транспортировки негабаритов – широких и длинномерных грузов, а также проектных […]
    Hoegh AutolinersВидеоНегабарит
    0
    13.03.2019
    Новый SSV Maersk
    Maersk Supply Service показал свое новое судно Subsea Supply Vessel (SSV) I-класса, «Maersk Inventor». Проект был разработан совместно […]
    MaerskSubsea Supply VesselВидео
    0
    14.03.2019
    В Турции спустили паром для фьордов
    На верфи Cemre в Турции спустили на воду грузопассажирский паром, строящийся для норвежского оператора Fjord1. Судно длиной 109,2 […]
    ВидеопаромТурция
    0
    08.04.2019
    100 лет “K” Line
    5 апреля “K” Line отметила свое 100-летие. Обращаясь к сотрудникам и коллегам, президент и CEO компании Юкикадзу Мёчин […]
    K LineВидеоИстория
    0
    17.04.2019
    РТУ заменил вагоноопрокидыватель
    «Ростерминалуголь» опубликовал видео о замене тандемного вагоноопрокидывателя №1 (ВО-1). Весь процесс, который продолжался полгода, смонтировали в ролик длиной […]
    ВагоноопрокидывательВидеоОборудованиеПорты
    0
    09.04.2019
    Кран грузили краном
    Точнее, двумя кранами – Liebherr опубликовал видео погрузки на судно судового крана CBW-F 3450, построенного на производственной площадке […]
    LiebherrВидеоКраныПогрузка
    0
    28.01.2019
    Самый большой контейнеровоз в порту – видео
    Контейнеровоз «ONE Columba» стал самым большим судном, когда-либо заходившим в порт Лаем-Чабанг в Таиланде. Само событие состоялось в […]
    ONEВидеоКонтейнеровозыПорт
    0
    11.02.2019
    Установка плавучего лазерного радара – видео
    Equinor Wind US поделился видео установки в Нью-Йоркской бухте высокотехнологичного буя. Плавучий лазерный радар (FLiDAR) будет проводить замеры […]
    EquinorВидеоТехнологии
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    18.04.2019 Акционерное соглашение по Лавне
    08.04.2019 Конец серому импорту?
    05.04.2019 Через границу без таможни и пограничников
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    29.03.2019 Путин о программе развития Арктики до 2035 года
    20.03.2019 Утвержден инвестпроект СПГ-терминала на Камчатке
    Контейнерные перевозки Показать всё
    18.04.2019 Контейнерный поезд Петербург – Владивосток
    17.04.2019 «Евросиб» сел в «Охранный поезд»
    17.04.2019 Zim присоединился к блокчейну Maersk и IBM
    17.04.2019 Китайские тарифы и российские грузы
    16.04.2019 400 платформ для «Евросиба»
    16.04.2019 Проект Клещиха Daily
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД