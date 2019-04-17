Смена рулевого в «Волжском пароходстве»

Управляющим директором АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» с 16 апреля 2019 года назначен Юрий Гильц. Как сообщили SeaNews в компании, он будет совмещать руководство «Волжским пароходством» с должностью управляющего директора ПАО «Северо-Западное пароходство», которое, как и «Волжское пароходство», входит в судоходный дивизион VBTH группы UCL Holding.

«Назначение Юрия Гильца на пост управляющего директора Волжского пароходства при сохранении им руководящей должности в Северо-Западном пароходстве позволит усилить централизацию судоходного бизнеса UCL Holding, обеспечить формирование общей стратегии развития, объединить лучшие практики и компетенции в области безопасности судоходства, коммерческого, эксплуатационного, технического и кадрового менеджмента, консолидировать финансовые ресурсы», – говорится в сообщении компании.

Александр Шишкин, до этого более 19 лет руководивший АО «Судоходная компания «Волжское пароходство», займет пост советника генерального директора УК UCL Holding по судоходной деятельности и сосредоточится на работе в Совете директоров «Волжского пароходства». На состоявшемся 16 апреля заседании Совета директоров компании он был избран председателем Совета директоров.

Ю.Гильц родился в Таллине, окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. С 1995 по 2001 год работал в ОАО «Мурманское морское пароходство», с 2001 по 2003 год был первым заместителем генерального директора ОАО «Северное морское пароходство», затем более 10 лет занимал руководящие должности в группе компаний FESCO, принимал участие в управлении железнодорожными активами групп Rail Garant и «Рустранском», с августа 2017 года был назначен управляющим директором ПАО «Северо-Западное пароходство».

А.Шишкин. окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта по специальности «судовождение на морских путях». В «Волжском пароходстве» с 1976 года. До 1995 года работал штурманом и капитаном, в дальнейшем — на руководящих должностях в береговых подразделениях компании. С июля 2000 по апрель 2019 года занимал пост управляющего директора АО «Судоходная компания «Волжское пароходство».