Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Смена рулевого в «Волжском пароходстве»
17.04.2019

Смена рулевого в «Волжском пароходстве»

    • Управляющим директором АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» с 16 апреля 2019 года назначен Юрий Гильц. Как сообщили SeaNews в компании, он будет совмещать руководство «Волжским пароходством» с должностью управляющего директора ПАО «Северо-Западное пароходство», которое, как и «Волжское пароходство», входит в судоходный дивизион VBTH группы UCL Holding.

    Смена рулевого в «Волжском пароходстве»«Назначение Юрия Гильца на пост управляющего директора Волжского пароходства при сохранении им руководящей должности в Северо-Западном пароходстве позволит усилить централизацию судоходного бизнеса UCL Holding, обеспечить формирование общей стратегии развития, объединить лучшие практики и компетенции в области безопасности судоходства, коммерческого, эксплуатационного, технического и кадрового менеджмента, консолидировать финансовые ресурсы», – говорится в сообщении компании.

    Александр Шишкин, до этого более 19 лет руководивший АО «Судоходная компания «Волжское пароходство», займет пост советника генерального директора УК UCL Holding по судоходной деятельности и сосредоточится на работе в Совете директоров «Волжского пароходства». На состоявшемся 16 апреля заседании Совета директоров компании он был избран председателем Совета директоров.

    Ю.Гильц родился в Таллине, окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. С 1995 по 2001 год работал в ОАО «Мурманское морское пароходство», с 2001 по 2003 год был первым заместителем генерального директора ОАО «Северное морское пароходство», затем более 10 лет занимал руководящие должности в группе компаний FESCO, принимал участие в управлении железнодорожными активами групп Rail Garant и «Рустранском», с августа 2017 года был назначен управляющим директором ПАО «Северо-Западное пароходство». 

    А.Шишкин. окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта по специальности «судовождение на морских путях». В «Волжском пароходстве» с 1976 года. До 1995 года работал штурманом и капитаном, в дальнейшем — на руководящих должностях в береговых подразделениях компании. С июля 2000 по апрель 2019 года занимал пост управляющего директора АО «Судоходная компания «Волжское пароходство».


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    03.04.2019
    FESCO о служебном расследовании
    В отношении директора Владивостокского филиала группы
    FESCO КадрыРасследованиеТоп-менеджмент
    0
    13.02.2019
    CEVA назначила главного по сборным грузам
    Руководителем направления LCL CEVA Logistics назначен Клаус Сван Шмидт. Как пояснили в компании, это новая должность. К.Шмидт приступит […]
    CEVA LogisticsНазначенияСборные грузы
    0
    21.01.2019
    Новый совет директоров «ТрансКонтейнера»
    18 января на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» переизбран совет директоров. В него вошли: Давид Давидович, Сергей […]
    НазначенияСовет директоровТрансКонтейнер
    0
    26.03.2019
    Новый генеральный в ПГК
    Генеральным директором ПГК назначен Сергей Каратаев. «Решение принято на заседании Совета директоров компании и является частью кадровой стратегии […]
    НазначенияПервая грузовая компания
    0
    02.04.2019
    Назначение в «Росморпорте»
    Назначен зам по безопасности
    НазначенияРосморпорт
    0
    02.04.2019
    Назначен новый CEO Containerships
    CMA CGM Group объявил об объединении Containerships и MacAndrews под единый бренд Containerships. Новым CEO Containerships назначен Клод […]
    CMA CGMContainershipsНазначенияСлияния и поглощения
    0
    04.03.2019
    Впервые за 12 лет
    Смена CEO в DFDS
    DFDSНазначения
    0
    11.01.2019
    Новый COO в Hapag-Lloyd
    В исполнительный совет Hapag-Lloyd с 1 мая этого года войдет Максимилиан Роткопф. Кроме того, с 1 июля он […]
    Hapag-LloydНазначения
    0
    10.04.2019
    Новый начальник Свердловской железной дороги
    «Принято решение впервые в истории ОАО "РЖД" назначить начальником дороги не движенца, не локомотивщика, а экономиста» – Олег Белозёров
    Железная дорогаНазначенияРЖД
    0
    22.01.2019
    Назначение в UPS
    За управление поставками в UPS будет отвечать Филипп Жильбер. С января этого года он назначен на вновь созданную […]
    UPSНазначения
    0
    03.04.2019
    Отставка в Maersk
    И назначение – в связи с реорганизацией
    MaerskНазначенияОтставкиТоп-менеджмент
    0
    12.02.2019
    Смена руководства в Мурманском пароходстве
    5 февраля по решению Совета директоров ОАО «ММП» приостановлены полномочия генерального директора Александра Брынцева на основании личного заявления. […]
    Мурманское морское пароходствоНазначенияОтставки
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    18.04.2019 Акционерное соглашение по Лавне
    08.04.2019 Конец серому импорту?
    05.04.2019 Через границу без таможни и пограничников
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    29.03.2019 Путин о программе развития Арктики до 2035 года
    20.03.2019 Утвержден инвестпроект СПГ-терминала на Камчатке
    Контейнерные перевозки Показать всё
    18.04.2019 Контейнерный поезд Петербург – Владивосток
    17.04.2019 «Евросиб» сел в «Охранный поезд»
    17.04.2019 Zim присоединился к блокчейну Maersk и IBM
    17.04.2019 Китайские тарифы и российские грузы
    16.04.2019 400 платформ для «Евросиба»
    16.04.2019 Проект Клещиха Daily
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД