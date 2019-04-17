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РТУ заменил вагоноопрокидыватель
17.04.2019

РТУ заменил вагоноопрокидыватель

    • «Ростерминалуголь» опубликовал видео о замене тандемного вагоноопрокидывателя №1 (ВО-1). Весь процесс, который продолжался полгода, смонтировали в ролик длиной всего 2 минуты 20 секунд, – как отмечают в компании, ровно столько длится полный цикл выгрузки двух вагонов.

    Грузоподъемность нового агрегата составляет 220 тонн, на 20 тонн больше, чем у старого вагоноопрокидывателя. Новая техника рассчитана на одновременную обработку двух инновационных вагонов, в том числе с нагрузкой 27 тонн на ось.

    ВО-1 оснащен усиленным боковым оттягивателем – специальным механизмом, который перемещает подвижной состав по станции разгрузки вагонов. Новый оттягиватель способен тянуть 54 груженых вагона – на 18 больше, чем предыдущая модель.

    Прежний ВО-1 прослужил на угольном терминале 12 лет, за это время он выполнил более 600 тыс. технологических переворотов и выгрузил 1 202 375 вагонов.

    Видео: «Ростерминалуголь»


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