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Контейнерооборот российских портов в марте 2019 вырос на 6,3%
17.04.2019

Контейнерооборот российских портов в марте 2019 вырос на 6,3%

    • Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в марте 2019 года вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 6,3%.

    При этом объем перевалки экспортных контейнеров увеличился на 5,5%, транзитных – на 37,3%, каботажных – на 7,7%, импортных – на 5,6%.

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    Наибольший объем контейнерооборота пришелся на порты Балтийского бассейна и составил 229908 TEU (+11,9%). На втором месте – порты Дальневосточного бассейна. В марте 2019 года они перевалили 131984 TEU (+9,2%).

    Объем перевалки контейнеров портами Азово-Черноморского бассейна снизился на 12% до 78989 TEU.

    Контейнерооборот портов Арктического бассейна в марте этого года составил 13576 TEU (+18,7%).

    Порты Каспийского бассейна обработали 214 TEU, что на 27% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

    Подробности – в инфографике ниже.

    А совсем детальные подробности, а также возможность выстраивать свою собственную инфографику и анализировать статистические данные всех портов и терминалов России – в нашем онлайн-сервисе ПОРТСТАТ.

    Контейнерооборот российских портов в марте 2019 вырос на 6,3%

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