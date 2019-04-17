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Китайские тарифы и российские грузы
17.04.2019

Китайские тарифы и российские грузы

    • Китай с 1 апреля снизил тарифы на железнодорожные грузоперевозки. По информации ТАСС, в частности, снижение распространяется на тарифы на повагонные и сборные отправки, контейнерные перевозки. Также сокращается размер сборов за отправление выделенных маршрутов.

    Китайские источники утверждают, что снижение тарифов позволит грузоотправителям снизить расходы примерно на 6 млрд юаней (893 млн долларов) в год. Также с 1 апреля в Китае снижена ставка НДС. В частности, применительно к железнодорожным грузоперевозкам ставка налога снижена с 10% до 9%.

    Китайские тарифы и российские грузыМы попросили экспертов, работающих с Китаем и знакомых с ситуацией изнутри, прокомментировать, выиграют ли на снижении китайских тарифов российские участники рынка. Своим мнением поделился Михаил Русаков, руководитель отдела интермодальных перевозок логистической компании «Даксер»:
     
    Субсидии от Китайской железнодорожной корпорации действительно получены, однако понижать цены для России никто не спешит. Сейчас китайская сторона сохраняет текущие цены, так как потребность рынка находится на довольно высоком уровне.

    Понижение мы увидим, если Китай не будет успевать использовать все предоставленные квоты и начнет понижать цены для привлечения гораздо большего числа заказчиков. Например, сейчас такая ситуация наблюдается по станции Ганьчжоу. Мы наблюдаем снижение ставок с конца ноября 2018 года на 40'HC (FOR-FOR).

    На данный момент нет информации, когда будет снижение ставок на других станциях, в течение последних двух месяцев участники рынка находятся в ожидании.

     

     


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