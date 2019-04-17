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Экспорт минеральных удобрений
17.04.2019

Экспорт минеральных удобрений

    • По итогам января-февраля 2019 года экспорт минеральных азотных удобрений составил порядка 1,91 млн тонн. Это выше аналогичного уровня 2018 года на 8,9%. В стоимостном выражении их экспорт увеличился  на 22,6%, до 441,8 млн долларов.

    Смешанных удобрений вывезли 1,68 млн тонн – на 0,9% больше, чем за период с января по февраль 2018 года, на сумму 520,1 млн долларов (+18,6%).

    Объем вывезенных калийных удобрений, по данным ФТС РФ, увеличился на 49,4% по сравнению с показателем 2 месяцев 2018 года. За отчетный период 2018 года их было отгружено более 799,8 тыс. тонн. В денежном выражении их экспорт также вырос, на 85,9% до 202,8 млн долларов.

    В феврале этого года экспорт минеральных азотных удобрений составил 909,2 тыс. тонн – на 16,9% больше показателя аналогичного месяца прошлого года, но на 8,8% меньше уровня предыдущего месяца. Доходы от экспорт минеральных азотных удобрений составили 211,4 млн долларов (+31,9% к февралю 2018 и -8,3% к январю 2019 года).

    Экспорт смешанных удобрений по итогам февраля составил 875,9 тыс. тонн, что на 2,1% меньше итогов февраля прошлого года, но на 9,1% больше уровня прошлого месяца. В денежном выражении их экспорт  вырос как к февралю 2018 года – на 17,8%, так и к январю 2019 года – на 14,2%, составив 277,3 млн долларов.

    В феврале существенно вырос экспорт калийных удобрений. По сравнению с уровнем февраля прошлого года он увеличился на 45,7%, относительно предыдущего месяца – в 13,9 раза (до 746,1 тыс. тонн). Доходы от поставок калийных удобрений на мировые рынки также значительно выросли – до 189,4 млн долларов (+82,1% к февралю 2018 и в 14,2 раза к январю 2019).


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