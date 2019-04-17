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«Евросиб» сел в «Охранный поезд»
17.04.2019

«Евросиб» сел в «Охранный поезд»

    • «Евросиб СПб – транспортные системы» стала партнером проекта Координационного совета по Транссибирским перевозкам «Охранный поезд», который направлен на обеспечение гарантированной сохранности грузов в процессе доставки. Многостороннее соглашение было подписано на выставке «ТрансРоссия».

    В ходе проведения испытаний «Евросиб» сформирует контейнерный поезд по маршруту ст. Гродеково ДВЖД – Брест (Белоруссия) и обратно, который будет оснащен электронными устройствами идентификации на основе ГЛОНАС/GPS.

    Тестовая отправка позволит охранным структурам стран Содружества отработать ряд технологических процессов, в том числе мониторинг движения груза в пути следования по средствам программного обеспечения. Старт испытаний планируется в ближайшие месяцы.

    «Дальнейшим шагом российские операторы хотели бы видеть введение единого сквозного перевозочного документа – коносамента, который бы действовал на всех этапах мультимодальной перевозки. В таком случае контейнерный рынок получит действительно эффективный инструмент, позволяющий обеспечить контроль исполнения оператором своих обязательств по срокам доставки и сохранности груза на всем пути следования – от отправителя из какой-нибудь провинции Китая до конечного получателя, например, в Германии», – прокомментировал подписание соглашения президент ЗАО «Евросиб СПб-ТС» Дмитрий Никитин.


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