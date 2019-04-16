Доказательство тому – ниже. Все фото сделаны в первый день с утра. А дальше было больше. Сенсации нынешней выставки – стенд Maersk и стенд ритейлеров.
16.04.2019
ТрансРоссия началась бодро
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