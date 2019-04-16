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ТрансРоссия началась бодро
16.04.2019

ТрансРоссия началась бодро

    • Доказательство тому – ниже. Все фото сделаны в первый день с утра. А дальше было больше. Сенсации нынешней выставки – стенд Maersk и стенд ритейлеров.


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