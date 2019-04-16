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Тариф должен быть предсказуемым
16.04.2019

Тариф должен быть предсказуемым

    • Порядка 90% грузооборота Мурманского порта составляет уголь, напомнил, выступая на 5-м международном форуме «Арктика – территория диалога» заместитель генерального директора, директор по логистике АО «СУЭК» Денис Илатовский. Однако, по словам Д.Илатовского, экспорт угля развернулся с запада в восточном направлении. «И этому есть геополитическое объяснение», – отметил он.

    «Дальний Восток растет быстрее остальных направлений, – сказал Д. Илатовский. – Европейские страны сокращают потребление угля. Сегодня уровень цен, по которым уголь поставляется в Антверпен, находится на минимуме, возить его туда невыгодно. Заработать можно только на востоке. Уголь из Кузбасса не выгодно возить ни в один из европейских портов сейчас. Это создает определенное беспокойство, особенно у грузоотправителей».

    Кроме того, он затронул тему тарифообразования. «Тут хочу сказать, что цены не должны быть ни большими, ни маленькими. Они должны быть хотя бы предсказуемыми. Должна быть долгосрочная программа тарифообразования, которая позволяет сказать, как он будет через год, два, три. И это должно быть хотя бы на уровне инфляции, потому что в последнее время скачки были довольно существенные. Они не позволяли принимать инвестиционные решения».

    Фото: Фонд Росконгресса


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