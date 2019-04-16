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«РЖД Логистика» и FESCO повезут из АТР в Европу
16.04.2019

«РЖД Логистика» и FESCO повезут из АТР в Европу

    • «РЖД Логистика» и Транспортная группа FESCO договорились организовать совместный мультимодальный сервис для доставки грузов в контейнерах из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу через «Владивостоксий морской торговый порт» по Транссибирской железнодорожной магистрали. Соответствующее соглашение на выставке «ТрансРоссия» подписали генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик и президент FESCO Александр Исурин.

    Стороны сообщили, что планируют разработать технологию перевозки грузов из стран АТР, в первую очередь из Японии и Южной Кореи, в страны Европейского Союза через ВМТП на основе линейных сервисов FESCO и регулярных контейнерных поездов сторон, а также в обратном направлении. FESCO также готова предоставить свой подвижной состав, контейнеры и возможности собственных терминалов.

    «РЖД Логистика» и FESCO повезут из АТР в ЕвропуКомпании рассчитывают, что транзитный мультимодальный сервис из стран АТР в Европу через Дальний Восток позволит значительно снизить сроки перевозки грузов в сравнении с традиционными морскими маршрутами или транзитом через Китай.

    Тестовая перевозка в рамках нового сервиса планируется в конце апреля этого года. Ожидается, что в контейнерах, проследующих в страны Центральной и Западной Европы, будут перевозиться комплектующие для автомобилей, товары народного потребления, а также продукты питания.

    «Япония и Республика Корея – одни из крупнейших в Азии торговых партнеров Европы, и мы видим возможности для привлечения грузопотока, идущего сегодня через Суэцкий канал, на более быстрые маршруты через Дальний Восток по Транссибу. <…> Мы рассчитываем, что в партнерстве с «РЖД Логистикой» сможем запустить конкурентоспособный транзитный сервис, что в конечном итоге будет способствовать развитию транзитных перевозок через РФ и позволит достичь стратегический цели в 2 млн TEU к 2024 году», – отметил А.Исурин.

    «Перспективный мультимодальный сервис из Японии и Кореи через Владивосток способен предложить грузоотправителям из этих стран один из самых оптимальных маршрутов в Европу, который существенно сократит транзитное время доставки. «РЖД Логистика» будет отвечать за железнодорожную составляющую сервиса», – сказал В.Валентик.


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