Предпочтение коридору через Украину и Словакию

ПАО «ТрансКонтейнер», АО «Железнодорожное общество «Карго Словакия» и АО «Метранс» заключили меморандум о сотрудничестве в области контейнерных перевозок.

Документ был подписан на Международной выставке TransRussia 2019. Подписи под меморандумом поставили генеральный директор «ТрансКонтейнера» Вячеслав Сараев, председатель правления «Карго Словакия» Возар Мартин и генеральный директор Metrans Кисс Питер.

Подписав меморандум, стороны подтверждают свои намерения сотрудничать при организации контейнерных перевозок железнодорожным транспортом в сообщении Китай – Европа – Китай, развивать грузопотоки и мобилизировать логистические ресурсы на Шелковом пути, отдавая предпочтение коридору через Украину и Словакию.

Меморандум также предусматривает укрепление сотрудничества в области организации контейнерных перевозок через терминал Добра, а также развитие новых совместных проектов.