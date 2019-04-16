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Russia’s Nuclear Lighter Carrier to Transport Fish
16.04.2019

Предпочтение коридору через Украину и Словакию

    • ПАО «ТрансКонтейнер», АО «Железнодорожное общество «Карго Словакия» и АО «Метранс» заключили меморандум о сотрудничестве в области контейнерных перевозок.

    Документ был подписан на Международной выставке TransRussia 2019. Подписи под меморандумом поставили генеральный директор «ТрансКонтейнера» Вячеслав Сараев, председатель правления «Карго Словакия» Возар Мартин и генеральный директор Metrans Кисс Питер.

    Подписав меморандум, стороны подтверждают свои намерения сотрудничать при организации контейнерных перевозок железнодорожным транспортом в сообщении Китай – Европа – Китай, развивать грузопотоки и мобилизировать логистические ресурсы на Шелковом пути, отдавая предпочтение коридору через Украину и Словакию.

    Меморандум также предусматривает укрепление сотрудничества в области организации контейнерных перевозок через терминал Добра, а также развитие новых совместных проектов.


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