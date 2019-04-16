Пожар на Канонерском заводе

15 апреля в 7:30 утра на территории Канонерского судоремонтного завода (причал №4 береговая зона) было обнаружено возгорание ангара. В 8:25 пожар был ликвидирован.

Как рассказали SeaNews в судоходной компании «Морвенна», в ликвидации возгорания принимал буксир компании «Витязь», задействовав судовую стационарную установку пенного пожаротушения.

На территории завода в тот момент находилось еще три судна «Морвенны» – «Паллада», «Наварин» и «ОТ-2080». Экипаж каждого из них незамедлительно доложил об инциденте диспетчеру КСЗ, развернул пост по ликвидации пожара. После прибытия береговых пожарных расчетов они объявили отмену готовности ликвидации возгорания.

На судах компании «Морвенна» пострадавших нет, порчи судового имущества нет, судна находятся в штатном режиме работы.