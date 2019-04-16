«Логбокс» подписался с РЖД

Центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» и логистический оператор ООО «Логбокс», входящий в группу компаний Freight Village Ru, договорились о взаимодействии в сфере развития контейнерных перевозок и терминально-складской деятельности на территории России. Соответствующее соглашение было подписано сегодня на Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia 2019.

Основное направление сотрудничества компаний – синхронизация развития терминально-складской инфраструктуры с увеличивающимся потоком контейнеризированных грузов по различным направлениям.

«Центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» является крупнейшим терминальным оператором России: терминалы расположены в крупных областных центрах по всей сети российских железных дорог в непосредственной близости от путей и основных автомобильных трасс, – отметил начальник дирекции Алексей Бельский. – На сегодняшний день, благодаря внедрению новых сервисов, использованию широкого спектра специализированной техники, мы способны качественно обрабатывать практически все виды грузов».

«Сотрудничество с Центральной дирекцией по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» позволит нашей компании организовать для клиентов полный комплекс транспортно-логистических услуг, а также расширить географию логистических сервисов. Дирекция располагает самой масштабной в России сетью грузовых терминалов от Калининграда до Сахалина и выступит в качестве нашего агента при организации погрузки, выгрузки и терминальной обработки грузов, – сказал генеральный директор ООО «Логбокс» Юрий Сукманов. – Общими усилиями мы сможем предложить грузоотправителям качественный сервис по обработке и доставке грузов в самые оперативные сроки».