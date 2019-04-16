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FESCO и DB Cargo запустят сервис для скоропорта
16.04.2019

FESCO и DB Cargo запустят сервис для скоропорта

    • Транспортная группа FESCO и DB Cargo Russija Сo.Ltd, 100%-ная дочерняя компания DB Cargo, договорились развивать контейнерные перевозки скоропортящихся грузов между Россией и Китаем по мультимодальному маршруту через «Владивостоксий морской торговый порт» и прямыми сухопутными сервисами. Соответствующее соглашение на выставке «ТрансРоссия» подписали президент FESCO Александр Исурин и генеральный директор ООО «ДБ КАРГО РУССИЯ» Уве Лойшнер. В Китай будут доставляться продукты питания, в Россию – сельскохозяйственные грузы.

    Соглашение предусматривает транспортировку товаров действующими мультимодальными сервисами FESCO из Москвы и Новосибирска в порты Китая через Владивосток и в обратном направлении со сроком доставки до 25 дней, а также разработку сухопутного железнодорожного сервиса из Москвы и Новосибирска в провинции Китая, а также в обратном направлении. Его запуск запланирован на лето 2019 года, срок доставки по такому маршруту составит менее 20 суток.

    «Мы рассчитываем, что сотрудничество с DB Cargo позволит увеличить объемы перевозок и за счет обратной загрузки оптимизировать логистику на маршрутах Россия – Китай – Россия», – сказал А.Исурин.


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