Чешский транзит

АО «РЖД Логистика» и дочерняя компания Чешских железных дорог АО «ЧД Карго» подписали на ТрансРоссии меморандум о долгосрочном сотрудничестве в сфере организации грузовых железнодорожных перевозок на Евразийском пространстве и развитии совместных логистических проектов в сфере международного транзита. Подписи под документом показали генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик и член правления АО «ЧД Карго» Богумил Рампула.

Стороны договорились объединить усилия в работе по созданию перспективных транспортных продуктов для международного логистического рынка, в том числе в сфере контейнерного транзита, а также проводить совместные маркетинговые исследования в области грузовых железнодорожных перевозок.

Как отметил В.Валентик, «Географически Чехия расположена буквально в самом сердце Европы, что делает ее крайне привлекательным транспортным узлом для отправки транзитных грузов практически в любую точку Европейского союза, и наоборот, в Чехии удобно консолидировать грузы для их дальнейшей отправки на Восток. Убежден, что в лице «ЧД Карго» мы обретем надежного партнера в Европе».