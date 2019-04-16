Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Арктике необходим "Полярный кодекс"
16.04.2019

Арктике необходим "Полярный кодекс"

    • Необходимо систематизировать законодательство, связанное с Арктической зоны и входящих в нее регионов, об этом заявил председатель комитета Государственной думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов на 5-м международном форуме "Арктика - территория диалога".

    "Но, к сожалению, федеральных законов, регулирующих развитие арктических территорий, у нас практически нет, - продолжил он. - Действующие законы в основном направлены на социальную сторону. Но этого недостаточно для системного освоения региона. Действующие нормативные акты не соответствуют нынешним реалиям и задачам по освоению и развитию Арктики, поставленным президентом".

    Н.Харитонов отметил, что "необходим свод законодательных актов, например, с названием "Полярный кодекс по освоению Арктики".


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    29.01.2019
    Контейнерооборот Арктического региона РФ
    Ноябрь 2018
    Только для подписчиков
    2018АрктикаКонтейнерооборотНоябрь
    0
    13.02.2019
    Единственный перевозчик воинских грузов
    В Артику и Дальневосточный регион
    АрктикаГрузыДальний ВостокМинистерство обороны
    0
    12.04.2019
    «Время Арктики»
    «Газпром нефть» опубликовала видео, посвященное своей программе «Время Арктики» по развитию Приразломного, Новопортовского и Восточно-Мессояхского месторождений. Конечно, в […]
    АрктикаВидеоГазпром нефтьНефтегаз
    0
    18.03.2019
    Распоряжение по перевозкам газа по СМП
    Судами под иностранным флагом
    АрктикаМорские перевозкиПравилаРаспоряжение
    0
    04.04.2019
    «Оборонлогистика» заключила госконтракты
    По доставке грузов на Новую Землю и Дальний Восток
    АрктикаДальний ВостокМинистерство обороныОборонлогистика
    0
    12.02.2019
    Из Петербурга в Арктику – видео
    «Газпром нефть» опубликовала видео перехода ледокола «Андрей Вилькицкий» из Петербурга в Арктику. Просто очень красиво. Видео: Газпром нефть
    Андрей ВилькицкийАрктикаВидеоГазпром нефть
    0
    06.02.2019
    Ответственный за Арктику
    Назначен в Минвостокразвития
    АрктикаМинвостокразвитияНазначения
    0
    10.04.2019
    Ледокольная флотилия к 2030 году
    До 2030 года должна быть сформирована флотилия ледоколов, которая позволит круглогодично использовать Северный морской путь. Об этом сказал […]
    АрктикаЛедоколыРосатомСеверный морской путь
    0
    29.03.2019
    Путин о программе развития Арктики до 2035 года
    Президент РФ Владимир Путин поручил разработать стратегию развития Арктической зоны России до 2035 года. Соответствующее поручение дано по […]
    АрктикаГосдума РФПрограммаПутин Владимир Владимирович
    0
    10.04.2019
    Больше 90 млн тонн по Севморпути
    Намерен достичь «Росатом» к 2024 году
    ThroughputАрктикаРосатомСеверный морской путь
    0
    10.04.2019
    Россия увеличит долю на рынке СПГ
    «Новатэк» планирует выйти на производство 70 млн тон СПГ к 2030 году. Об этом рассказал глава компании Леонид […]
    АрктикаНОВАТЭКРоссияРынок
    0
    10.04.2019
    Юбилейная тонна с Приразломной
    10 апреля арктический челночный танкер «Совкомфлота» «Михаил Ульянов» принял на борт юбилейную 10-миллионную тонну нефти, добытую на морской […]
    АрктикаНефтегазПриразломноеСовкомфлот
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    08.04.2019 Конец серому импорту?
    05.04.2019 Через границу без таможни и пограничников
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    29.03.2019 Путин о программе развития Арктики до 2035 года
    20.03.2019 Утвержден инвестпроект СПГ-терминала на Камчатке
    18.03.2019 Распоряжение по перевозкам газа по СМП
    Контейнерные перевозки Показать всё
    16.04.2019 400 платформ для «Евросиба»
    16.04.2019 Проект Клещиха Daily
    16.04.2019 «ТрансКонтейнер» повезет Сибур в Китай
    16.04.2019 Предпочтение коридору через Украину и Словакию
    16.04.2019 Чешский транзит
    16.04.2019 «Логбокс» подписался с РЖД
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД