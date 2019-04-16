Арктике необходим "Полярный кодекс"

Необходимо систематизировать законодательство, связанное с Арктической зоны и входящих в нее регионов, об этом заявил председатель комитета Государственной думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов на 5-м международном форуме "Арктика - территория диалога".

"Но, к сожалению, федеральных законов, регулирующих развитие арктических территорий, у нас практически нет, - продолжил он. - Действующие законы в основном направлены на социальную сторону. Но этого недостаточно для системного освоения региона. Действующие нормативные акты не соответствуют нынешним реалиям и задачам по освоению и развитию Арктики, поставленным президентом".

Н.Харитонов отметил, что "необходим свод законодательных актов, например, с названием "Полярный кодекс по освоению Арктики".