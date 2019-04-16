400 платформ для «Евросиба»

ЗАО «Евросиб СПб – транспортные системы» и ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (НПК ОВК) на выставке TransRussia подписали контракт на производство и поставку 400 фитинговых платформ нового поколения.

Подвижной состав модели 13-6903 будет изготовлен на производственной площадке НПК ОВК – Тихвинском вагоностроительном заводе. По условиям договора поставка вагонов будет осуществляться ежемесячно – с июня текущего года до февраля 2020 года.

Как отмечают в «Евросибе», фитинговые платформы на тележках с осевой нагрузкой 25 тонн/ось обладают повышенными эксплуатационными характеристиками. Грузоподъемность 74,5 тонн и погрузочная длина 80 футов дают возможность перевозить крупнотоннажные контейнеры, в том числе рефрижераторные, и контейнеры-цистерны с массой брутто до 36 тонн. Увеличенные до 1 млн км (или 8 лет) межремонтные пробеги обеспечивают существенное снижение стоимости обслуживания на всем сроке службы платформы.

«Евросиб» и ОВК сотрудничают не первый год. В 2017 году оператор выкупил у производителя 285 платформ, которыми оперировал в течение трех лет на правах аренды. В 2018 году был заключен договор на приобретение 500 платформ, в мае этого года планируется завершение поставки.

По словам заместителя генерального директора по проектной деятельности и технической политике ЗАО «Евросиб СПб-ТС», генерального директора ООО «ЭРВК» Сергей Кондратенко, на сегодня доля вагонов ОВК в парке фитинговых платформ «Евросиба» составляет 70%. С учетом заключения нового договора она увеличится. «На вагон-платформу уже получены местные технические условия размещения и крепления TEU, что дает возможность компании сразу приступить к эксплуатации новой партии после приемки», – отметил С.Кондратенко.