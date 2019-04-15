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Спецконтейнер для спецгруза
15.04.2019

Спецконтейнер для спецгруза

    • Авиакомпания AirBridgeCargo и компания Sonoco ThermoSafe, специалист в сфере решений по упаковке для температурно-чувствительных грузов, подписали соглашение об аренде специального контейнера PharmaPort® 360.

    AirBridgeCargo будет использовать спецконтейнер для доставки фармацевтической продукции рамках своего сервиса ‘abc pharma’.

    Как отметил заместитель генерального директора по высокостоимостным грузам авиакомпании Федор Новиков, PharmaPort® 360 позволит перевозить груз с поддержанием постоянной температуры 5 градусов в течение всего процесса перевозки.


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