Спецконтейнер для спецгруза

Авиакомпания AirBridgeCargo и компания Sonoco ThermoSafe, специалист в сфере решений по упаковке для температурно-чувствительных грузов, подписали соглашение об аренде специального контейнера PharmaPort® 360.

AirBridgeCargo будет использовать спецконтейнер для доставки фармацевтической продукции рамках своего сервиса ‘abc pharma’.

Как отметил заместитель генерального директора по высокостоимостным грузам авиакомпании Федор Новиков, PharmaPort® 360 позволит перевозить груз с поддержанием постоянной температуры 5 градусов в течение всего процесса перевозки.