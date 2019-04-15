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«Совкомфлот» выплатит дивиденды
15.04.2019

«Совкомфлот» выплатит дивиденды

    • Совет директоров ПАО «Совкомфлот» на своем заседании 11 апреля предварительно утвердил годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании за 2018 год.

    По информации компании, Совет директоров отметил, что в отчетном периоде на глобальном фрахтовом рынке сохранялась предельно низкая конъюнктура практически во всех сегментах танкерных перевозок: уровень фрахтовых ставок достигал самых низких за последние 25 лет значений.

    На этом фоне валовая выручка «Совкомфлота» по МСФО выросла по сравнению с 2017 годом на 5,9% до 1,52 млрд долларов, чистая выручка – на 1,6% до 1,07 млрд долларов, EBITDA – на 6,5% до 580,7 млн долларов.

    «В условиях неблагоприятной для танкерных судовладельцев конъюнктуры фрахтового рынка, «Совкомфлот» в полном объеме выполнил задачи, предусмотренные стратегией общества. Последовательная реализация стратегии позволила нарастить долю участия флота компании в индустриальных проектах с высокой добавленной стоимостью. Доходы от обслуживания шельфовой нефтегазодобычи и морской транспортировки сжиженного газа устойчиво росли, их доля по итогам года достигла 57% от общего объема чистой выручки», – отметил председатель совета директоров Илья Клебанов.

    «В 2018 году «Совкомфлот» нарастил портфель долгосрочных тайм-чартерных контрактов c ведущими нефтегазовыми компаниями, что позволило увеличить объем законтрактованной выручки будущих периодов на 1,7 млрд долларов США. В IV квартале 2018 года на рынке конвенциональных танкерных перевозок наметились признаки изменения баланса предложения тоннажа и спроса на перевозки нефти и нефтепродуктов, что создало предпосылки для роста спотовых фрахтовых ставок. Эта положительная для судовладельцев тенденция сохранилась и в I квартале 2019 года. По данным системы управленческого учета, чистая выручка компании за I квартал более чем на 20% превысила показатель аналогичного периода прошлого года», – сказал генеральный директор – председатель правления «Совкомфлота» Сергей Франк.

    Совет директоров предложил направить на выплату дивидендов по итогам 2018 года 1 434 795 тыс. рублей.


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