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О проектах развития портовой инфраструктуры
15.04.2019

О проектах развития портовой инфраструктуры

    • Грузооборот портов Арктического бассейна за 2018 год составил 92,7 млн тонн, что существенно выше показателя 2017 года. Об этом рассказал генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Андрей Лаврищев  на 5-м международном форуме «Арктика – территория диалога» в Петербурге. В том числе шесть портов находится на Северном морском пути.

    «Все арктические порты увеличили грузообороты. Так, порт Сабетта увеличил грузооборот почти в 2 раза, на 18% увеличил грузооборот порт Мурманск, на 15% Архангельск, Кандалакша на 35%, - сказал А.Лаврищев.

    Более подробно он остановился на проектах развития портовой инфраструктуры, реализуемых «Росморпортом». «В рамках федерального проекта «Морские порты России» в 2018 году завершилась реализация уникального проекта морского порта Сабетта, - сказал он. – Строительство объектов велось ООО «Ямал СПГ» совместно с «Росморпортом» с 2012 года. На данный момент проект является самым масштабным по объемам работ и финансирования в Арктике и не имеет налогов в мировой практике. На сегодняшний день порт Сабетта может переваливать порядка 17,8 млн тонн СПГ».

    Кроме того, по словам А.Лаврищева, «Росморпорт» осуществляет ряд проектов, которые позволят увеличить портовые мощности морского порта Мурманск. Это реконструкция гидротехнических сооружений, строительство рейдового перегрузочного комплекса, а также реконструкция 3-го грузового района порта.

    «Росморпорт» также реализует проекты развития портовой инфраструктуры морских портов Певек и Беринговский в целях увеличения их мощностей. Также А.Лаврищев назвал проекты, которые не относятся к арктической зоне, но связаны с функционированием арктических портов. В частности, это проект СПГ-терминала в бухте Бечевинская (Камчатка). Проект, реализуемый совместно с ПАО «Новатэк», будет осуществлять функции перевалочного хаба по хранению и перегрузке СПГ, доставляемого из морского порта Сабетта и экспортируемого в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Планируемый срок ввода в эксплуатацию двух пусковых комплексов – конец 2023 года.


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