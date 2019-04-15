Экспорт и импорт зерновых

Россия по итогам первых 2 месяцев 2019 года экспортировала порядка 4,8 млн тонн пшеницы и меслина, что 19,4% меньше показателя аналогичного периода прошло года. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых также снизился, но ненамного – на 0,3% (до 1,02 млрд долларов).

Импортные поставки пшеницы в Россию снизились на 30,9% – до 34,2 тыс. тонн. Импорт кукурузы снизился – на 25,9% до 14 тыс. тонн. Поставки ячменя в январе-феврале этого года не осуществлялись.

В денежном выражении импорт пшеницы увеличился на 16,2%, составив 7,9 млн долларов. В то же время стоимость поставок кукурузы в РФ уменьшились на 31,1% до 52,2 млн долларов.

В феврале экспорт пшеницы и меслина по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года снизился на 32,2% (-7,2% к январю 2019 года), составив 2,2 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт пшеницы составил 502,6 млн долларов (-14,7% к февралю 2018 года и -3,3% к январю 2019).

Импорт пшеницы по сравнению с февралем 2018 года снизился на 57,5% (-1,9% к январю 2019 года), составив 15,9 тыс. тонн. Кукурузы ввезли 6,8 тыс. тонн – на 20% меньше, чем в феврале прошлого года, и на 5,6% меньше показателя января 2019 года.

В стоимостном выражении импорт пшеницы в феврале составил 3,7 млн долларов, что на 30,2% меньше аналогичного уровня прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость поставок не изменилась. Импорт кукурузы в денежном выражении составил 27,5 млн долларов – на 57,5% меньше уровня февраля прошлого года, но на 15,1% больше показателя января этого года.