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15.04.2019

Бочки под биотопливо в Роттердаме

    • HES Botlek Tank Terminal, дочерняя структура HES International B.V., подписала контракт с SJR Tank Construction на строительство 6 хранилищ для биотоплива в Роттердаме.

    Бочки под биотопливо в РоттердамеВместимость каждого хранилища составит 3,4 тыс. куб. м, диаметр – 12 м, высота – 30 м. Как сообщили SeaNews в HES Botlek Tank Terminal, первые четыре уже строятся на площадке RDM в Роттердаме, вскоре должно начаться строительство еще двух.

    С учетом новых бочек суммарная емкость единоразового хранения на терминале Botlek составит 510 тыс. куб. м. Ввод новых хранилищ в эксплуатацию намечен в августе 2019 года.

    Отметим, в порту Роттердам начали активно отрабатывать технологию бункеровки судов биотопливом, тестовые операции уже провели NYK, CMA CGM и Maersk

     

     

     


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