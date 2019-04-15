Бочки под биотопливо в Роттердаме

HES Botlek Tank Terminal, дочерняя структура HES International B.V., подписала контракт с SJR Tank Construction на строительство 6 хранилищ для биотоплива в Роттердаме.

Вместимость каждого хранилища составит 3,4 тыс. куб. м, диаметр – 12 м, высота – 30 м. Как сообщили SeaNews в HES Botlek Tank Terminal, первые четыре уже строятся на площадке RDM в Роттердаме, вскоре должно начаться строительство еще двух.

С учетом новых бочек суммарная емкость единоразового хранения на терминале Botlek составит 510 тыс. куб. м. Ввод новых хранилищ в эксплуатацию намечен в августе 2019 года.

Отметим, в порту Роттердам начали активно отрабатывать технологию бункеровки судов биотопливом, тестовые операции уже провели NYK, CMA CGM и Maersk.