Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
О недобросовестной конкуренции на Севморпути
12.04.2019

О недобросовестной конкуренции на Севморпути

    • В борьбе за природные ресурсы и возможности Северного морского пути возникает недобросовестная конкуренция, которая является чистой воды политикой, заявил в ходе 5-го международного форума «Арктика – территория диалога»председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по международным делам Константин Косачев.

    «Лет 20-30 лет назад, когда я работал в МИДе, тема Арктики и Северного морского пути закладывалась автоматически, и при этом всегда было неловко видеть, когда мы раз за разом пытались пригласить или призвать наших зарубежных партнеров лучше сотрудничать с нами в развитии Северного морского пути, – сказал он. – А наши партнеры смотрели на нас с удивлением, пожимая плечами, и говорили: «Коллеги, вообще-то это ваша задача, это ваши национальные проекты, а мы будем включаться». Время показало, что они были правы, и сейчас стало именно так. Арктика стала глобальным проектом».

    «Но это провоцирует и принципиально новые вызовы в наш адрес, потому что вне всякого сомнения освоение Россией СМП – это проект внутреннего пользования, российский планетарный, – подчеркнул К.Косачев. – В борьбе за природные ресурсы возникает недобросовестная конкуренция, которая является чистой воды политикой. И если кто-то нам говорит, что западные санкции связаны исключительно с Крымом, ситуацией на Украине, то санкции нацелены на то, чтобы глобально задержать развитие России. Есть секторальные санкции в отношении российских компаний, которые работают в Арктике, в энергетическом секторе».

    «И здесь России остается уповать на продолжение нормального сотрудничества с арктическими государствами, при этом не забывая, что пять таких государств – члены НАТО. И тема возможной милитаризации Арктики совершенно точно не снимается. Хотел бы напомнить этим странам, что на прошлой неделе комиссия ООН в рамках рассмотрения соответствующей российской заявки о признании шельфа Арктики российским приняла решение в нашу пользу».

    «Но это палка о двух концах, торможение российской арктической политики будет бить по всей мировой экономике», – сказал К.Косачев, добавив, что немаловажным остается вопрос формирования собственной нормативной базы о развитии Арктической зоны. «В Совете Федерации ждут законопроект о развитии Арктической зоны. Документ поступит в Госдуму к 1 июля», – сказал он.

     

    Фото Фонда Росконгресс


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.04.2019
    На «Адмиралтейских верфях» заложили платформу
    «Адмиралтейские верфи» заложили ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс» проекта 00903 для Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей […]
    Адмиралтейские верфиАрктикаПлатформаСеверный полюс
    0
    12.04.2019
    «Время Арктики»
    «Газпром нефть» опубликовала видео, посвященное своей программе «Время Арктики» по развитию Приразломного, Новопортовского и Восточно-Мессояхского месторождений. Конечно, в […]
    АрктикаВидеоГазпром нефтьНефтегаз
    0
    04.04.2019
    «Оборонлогистика» заключила госконтракты
    По доставке грузов на Новую Землю и Дальний Восток
    АрктикаДальний ВостокМинистерство обороныОборонлогистика
    0
    26.02.2019
    В «Атомфлоте» новый генеральный директор
    С 26 февраля генеральным директором ФГУП «Атомфлот» назначен Мустафа Кашка, сообщает пресс-служба компании.  М.Кашка окончил Новороссийское высшее инженерное […]
    НазначенияРосатомРосатомфлотСеверный морской путь
    0
    10.04.2019
    Кто за что отвечает по развитию Севморпути
    О разделении полномочий по развитию Северного морского пути в ходе 5-го международного форума «Арктика – территория диалога» рассказал […]
    АрктикаМинвостокразвитияМинистерство транспортаРосатом
    0
    11.04.2019
    Суперкомпетенция России
    О задачах, которые стоят перед Мурманской областью по реализации проекта «Северный морской путь», рассказал в ходе 5-го международного […]
    КадрыМурманскРосатомРосатомфлот
    0
    26.02.2019
    Контейнерооборот Арктического региона РФ
    Декабрь 2018
    Только для подписчиков
    2018АрктикаКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    29.01.2019
    Контейнерооборот Арктического региона РФ
    Ноябрь 2018
    Только для подписчиков
    2018АрктикаКонтейнерооборотНоябрь
    0
    12.04.2019
    Арктическим проектам нужны особые условия
    Бизнес в регионах «на низком старте» – губернатор Ненецкого автономного округа
    АрктикаИнвестицииНОВАТЭКПроект
    0
    01.04.2019
    Морской порт Сабетта расширят
    Для строительства терминала под «Арктик СПГ 2»
    Арктик СПГ 2СабеттаСеверный морской путьСПГ-терминал
    0
    11.04.2019
    Сабетте нужна железная дорога
    Благодаря уникальному ресурсному потенциалу почти 50 триллионов кубометров газа – более половины всего валового регионального продукта арктической зоны […]
    Railrussian northАрктикаСабетта
    0
    10.04.2019
    Ледокольная флотилия к 2030 году
    До 2030 года должна быть сформирована флотилия ледоколов, которая позволит круглогодично использовать Северный морской путь. Об этом сказал […]
    АрктикаЛедоколыРосатомСеверный морской путь
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    08.04.2019 Конец серому импорту?
    05.04.2019 Через границу без таможни и пограничников
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    29.03.2019 Путин о программе развития Арктики до 2035 года
    20.03.2019 Утвержден инвестпроект СПГ-терминала на Камчатке
    18.03.2019 Распоряжение по перевозкам газа по СМП
    Контейнерные перевозки Показать всё
    12.04.2019 Containerships добавит Швецию
    12.04.2019 Безработные контейнеровозы
    11.04.2019 Контейнерный поезд Люксембург – Чэнду
    11.04.2019 LCL из Кировской области в Коми
    11.04.2019 «Евросиб» увеличил контейнерные перевозки в 1,5 раза
    09.04.2019 Новый транзитный коридор
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД