О недобросовестной конкуренции на Севморпути

В борьбе за природные ресурсы и возможности Северного морского пути возникает недобросовестная конкуренция, которая является чистой воды политикой, заявил в ходе 5-го международного форума «Арктика – территория диалога»председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по международным делам Константин Косачев.

«Лет 20-30 лет назад, когда я работал в МИДе, тема Арктики и Северного морского пути закладывалась автоматически, и при этом всегда было неловко видеть, когда мы раз за разом пытались пригласить или призвать наших зарубежных партнеров лучше сотрудничать с нами в развитии Северного морского пути, – сказал он. – А наши партнеры смотрели на нас с удивлением, пожимая плечами, и говорили: «Коллеги, вообще-то это ваша задача, это ваши национальные проекты, а мы будем включаться». Время показало, что они были правы, и сейчас стало именно так. Арктика стала глобальным проектом».

«Но это провоцирует и принципиально новые вызовы в наш адрес, потому что вне всякого сомнения освоение Россией СМП – это проект внутреннего пользования, российский планетарный, – подчеркнул К.Косачев. – В борьбе за природные ресурсы возникает недобросовестная конкуренция, которая является чистой воды политикой. И если кто-то нам говорит, что западные санкции связаны исключительно с Крымом, ситуацией на Украине, то санкции нацелены на то, чтобы глобально задержать развитие России. Есть секторальные санкции в отношении российских компаний, которые работают в Арктике, в энергетическом секторе».

«И здесь России остается уповать на продолжение нормального сотрудничества с арктическими государствами, при этом не забывая, что пять таких государств – члены НАТО. И тема возможной милитаризации Арктики совершенно точно не снимается. Хотел бы напомнить этим странам, что на прошлой неделе комиссия ООН в рамках рассмотрения соответствующей российской заявки о признании шельфа Арктики российским приняла решение в нашу пользу».

«Но это палка о двух концах, торможение российской арктической политики будет бить по всей мировой экономике», – сказал К.Косачев, добавив, что немаловажным остается вопрос формирования собственной нормативной базы о развитии Арктической зоны. «В Совете Федерации ждут законопроект о развитии Арктической зоны. Документ поступит в Госдуму к 1 июля», – сказал он.

Фото Фонда Росконгресс