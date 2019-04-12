Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерный поезд Люксембург – Чэнду
12.04.2019

Можно продолжать

    • По информации WorldCargoNews, Royal Boskalis отозвал свой протест, поданный ранее против решения тендерной комиссии по выбору подрядчика дноуглубительных работ на Эльбе. 

    Слушание дела предполагалось в Высшем земельном суде в Дюссельдорфе. Судебные разбирательства привели бы к существенной задержке реализации проекта.

    Теперь дноуглубительные работы могут начаться, как и планировалось, во втором квартале этого года.

    Общий объем дноуглубления составляет 32 млн куб. м, стоимость оценивается в сумму порядка 238 млн евро.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    03.04.2019
    Дноуглубление на «Звезде» будут проводить китайцы
    Получено разрешение на каботаж судов под иностранным флагом
    ДноуглублениеЗвездаКаботажКитай
    0
    19.02.2019
    Гамбург снизил оборот
    И контейнерооборот – но незначительно
    2018ГамбургГрузооборотКонтейнерооборот
    0
    12.02.2019
    Крупнейший СПГ-бункеровщик получил имя
    В порту Гамбург прошла официальная церемония имянаречения крупнейшего в мире СПГ-бункровщика «Kairos», принадлежащего Babcock Schulte Energy. «Kairos» вместимостью […]
    БункеровщикГамбургИмянаречениеСПГ
    0
    28.03.2019
    «Звезда» начинает дноуглубительные работы
    Для спуска на воду построенных на верфи судов
    Дальний ВостокДноуглублениеЗвездаПриморский край
    0
    24.01.2019
    HHLA модернизировала жд терминал
    И планирует инвестиции в развитие терминальных мощностей и интермодальных перевозок
    HHLAГамбургЖ/д перевозкиИнвестпроект
    0
    29.01.2019
    Гибридные автоконтейнеровозы в порту Гамбург
    HHLA в порту Гамбург ввела в эксплуатацию первые автоконтейнеровозы, оснащенные экологичными гибридными двигателями. Два портальных контейнеровоза будут перевозить […]
    HHLAKonecranesГамбургОборудование
    0
    03.04.2019
    Дноуглубление Эльбы откладывается
    Из-за споров по контракту
    ГамбургДноуглублениеСуд
    0
    12.02.2019
    Первые контракты на расширение фарватера Эльбы
    Подписаны первые контракты на расширение и дноуглубление реки Эльбы. Консорциум Van den Herik получил контракт на строительство первого […]
    ГерманияДноуглублениеКонтракт
    4
    14.01.2019
    Первый транзитный поезд «Евросиба» через Гродеково
    По маршруту Гамбург – Чжэнчжоу
    ГамбургГродековоЕвросибКитай
    0
    30.01.2019
    Порт Роттердам назначил представителя в Гамбурге
    Представителем порта Роттердам в порту Гамбург назначен Михил Мессарт. Он голландец, в Гамбурге живет уже 20 лет. По […]
    ГамбургНазначенияПредставительствоРоттердам
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    08.04.2019 Конец серому импорту?
    05.04.2019 Через границу без таможни и пограничников
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    29.03.2019 Путин о программе развития Арктики до 2035 года
    20.03.2019 Утвержден инвестпроект СПГ-терминала на Камчатке
    18.03.2019 Распоряжение по перевозкам газа по СМП
    Контейнерные перевозки Показать всё
    12.04.2019 Containerships добавит Швецию
    12.04.2019 Безработные контейнеровозы
    11.04.2019 Контейнерный поезд Люксембург – Чэнду
    11.04.2019 LCL из Кировской области в Коми
    11.04.2019 «Евросиб» увеличил контейнерные перевозки в 1,5 раза
    09.04.2019 Новый транзитный коридор
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД