Можно продолжать

По информации WorldCargoNews, Royal Boskalis отозвал свой протест, поданный ранее против решения тендерной комиссии по выбору подрядчика дноуглубительных работ на Эльбе.

Слушание дела предполагалось в Высшем земельном суде в Дюссельдорфе. Судебные разбирательства привели бы к существенной задержке реализации проекта.

Теперь дноуглубительные работы могут начаться, как и планировалось, во втором квартале этого года.

Общий объем дноуглубления составляет 32 млн куб. м, стоимость оценивается в сумму порядка 238 млн евро.