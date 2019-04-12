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Финансы ДелоПортс по МСФО
12.04.2019

Финансы ДелоПортс по МСФО

    • ООО «ДелоПортс» опубликовало консолидированные финансовые результаты за 2018 год в соответствии с МСФО.

    Прибыль компании составила по итогам года 6 108 млн рублей, что на 39,8% больше, чем за 2017 год. 

    Выручка увеличилась на 35,6% и составила 11 919 млн рублей. 

    Показатель EBITDA вырос на 44,4% до 8 781 млн рублей. При этом рентабельность по EBITDA составила 73,7% против 69,2% в 2017 году.

    Операционный денежный поток в 2018 году увеличился на 36,9% до 6 810 млн рублей.

    Капитальные затраты по итогам 2018 года составили 4 562 млн рублей. 

    Чистый долг общества по итогам отчетного года составил 19 333 млн рублей – рост в 3,3 раза по сравнению с показателем на 31 декабря 2017 года.

    Напомним, в структуру активов «ДелоПортс» входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания «Дело». Общий объем перевалки по итогам 2018 года составил 8,7 млн тонн, что на 13% выше уровня 2017 года.


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