Финансы ДелоПортс по МСФО

ООО «ДелоПортс» опубликовало консолидированные финансовые результаты за 2018 год в соответствии с МСФО.

Прибыль компании составила по итогам года 6 108 млн рублей, что на 39,8% больше, чем за 2017 год.

Выручка увеличилась на 35,6% и составила 11 919 млн рублей.

Показатель EBITDA вырос на 44,4% до 8 781 млн рублей. При этом рентабельность по EBITDA составила 73,7% против 69,2% в 2017 году.

Операционный денежный поток в 2018 году увеличился на 36,9% до 6 810 млн рублей.

Капитальные затраты по итогам 2018 года составили 4 562 млн рублей.

Чистый долг общества по итогам отчетного года составил 19 333 млн рублей – рост в 3,3 раза по сравнению с показателем на 31 декабря 2017 года.

Напомним, в структуру активов «ДелоПортс» входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания «Дело». Общий объем перевалки по итогам 2018 года составил 8,7 млн тонн, что на 13% выше уровня 2017 года.