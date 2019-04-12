Арктическим проектам нужны особые условия

Необходим унифицированный подход для создания особых условий в Арктике, такое мнение высказал губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, выступая на 5-м международном форуме «Арктика – территория диалога».

«Если четыре года назад было много скептиков, которые говорили о том, что издержки в Арктике и в принципе потенциал СМП — это «бабушка надвое сказала», то сегодня практически не осталось людей, которые сомневаются в том, что у СМП в Арктике большие перспективы. На сегодня трансформация общественного мнения налицо. Сегодня практически не осталось людей, которые сомневаются, что у Северного морского пути есть перспективы», – сказал он.

«Здесь главы арктических субъектов. У каждого из нас есть проект, у каждого он хороший, и каждый считает, что он лучший. Мы собрались в этом зале – правительство, представителя Федерального Собрания, главы регионов, представители компаний и госкорпораций. Нам очевидно, если мы говорим о глобальной развитии Арктической зоны, нужен унифицированный подход для создания особых условий развития Арктики. Понятно, что те издержки, которые есть на Крайнем Севере, в Арктической зоне, они не перекрываются в силу конъюнктуры мирового рынка той маржинальностью, которую можно получить от реализуемого проекта». В этой связи А.Цыбульский упомянул проект «Ямал СПГ». «Почему проект «Новатэка» выстрелил? Потому что были подобраны качественно и грамотно условия для того, чтобы снизить максимально риски для инвестора и тем самым повысить маржинальность проекта. Это было точечное решение», – подчеркнул он.

«Нам всем надо договориться о том, с какими предложениями по развитию региона мы пойдем к президенту и Федеральному Собранию. И тогда, с учётом того, что практически в каждом регионе бизнес, который уже сегодня готов к работе и фактически в каждом нашем регионе стоит «на низком старте», объединив усилия, мы увидим реальное развитие Арктики и совершенно другую экономику Северного морского пути. Мы должны предложить механизм, который нам даст возвратный капитал выше, чем риски, — это основный принцип инвестирования», – резюмировал А.Цыбульский.

Фото Фонда Росконгресс