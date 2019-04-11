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Сабетте нужна железная дорога
11.04.2019

Сабетте нужна железная дорога

    • Благодаря уникальному ресурсному потенциалу почти 50 триллионов кубометров газа – более половины всего валового регионального продукта арктической зоны – формируется на Ямале, подчеркнул в своем выступлении на прошедшем в Петербурге 5-м международном форуме «Арктика – территория диалога» губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

    Он рассказал о ключевом для региона проекте – Северном широтном ходе-2 – и главных задачах, которые стоят перед регионом. «Когда Север осваивали, вертолетами возили материалы для строительства городов. Города построили, но цена, по которой выполнены эти задачи, оказалось очень высока. Наша задача таких ошибок не допускать и инфраструктуру строить с опережением, – сказал он. – Что для этого мы делаем? Наш ключевой проект – это Северный широтный ход-2. Порт Сабетта будет формировать 70% груза, и, конечно, туда должна прийти железная дорога. В 170 км она уже есть. Мы считаем нашей задачей привести ее в порт. Уже разработана проектно-сметная документация, мы прошли первый этап отбора в магистральный план развития инфраструктуры порта Сабетта. В ближайшее время все ключевые участники – «Газпром», «Новатэк», «РЖД» и правительство региона намерены подписать соглашение о намерениях. Это документ, который позволит двигаться дальше».

    Кроме того, по мнению.Д.Артюхова, региону понадобится как минимум четыре танкера для стабильного вывоза конденсата из Сабетты.

    «Следующая задача, которая стоит перед регионом, – это концессиональное соглашение. Все стороны будут четко знать, что груз появится в срок, железная дорога появится в срок, ход будет достроен в срок и флот будет в срок. Тогда мы на экономических принципах без бюджетного финансирования сможем этот проект реализовать».

    «На этом наши задачи не заканчиваются – у нас впереди Северный Тамбей – огромное триллионное месторождение. И чем ближе к нему подойдет железная дорога, тем надежнее и быстрее будет извлечение новых запасов. Базовый тезис – это безопасная и надежная инфраструктура Арктики», – резюмировал Д.Артюхов.

     

    Фото Фонда Росконгресса

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