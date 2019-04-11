На «Адмиралтейских верфях» заложили платформу

«Адмиралтейские верфи» заложили ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс» проекта 00903 для Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В церемонии приняли участие руководитель Росгидромета Максим Яковенко, председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгий Полтавченко, президент ОСК Алексей Рахманов, генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков.

По словам М.Яковенко, многие технологии, которые будут реализованы при строительстве платформы, применяются впервые в мире. «Адмиралтейские верфи – очень значимый партнер для Росгидромета. Именно здесь построено наше лучшее экспедиционное судно «Академик Трёшников», которое сегодня с честью работает в Арктике. Мы надеемся, что это сотрудничество будет успешно продолжаться – у нас далеко идущие планы по строительству новых экспедиционных судов для Арктики и Антарктики», – сказал он.

По информации верфи, всесезонная научно-исследовательская платформа с функционалом научно-исследовательского центра, не имеющая аналогов в мире, предназначена для осуществления круглогодичных комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Судно сможет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения, двигаться во льдах без привлечения ледокола, принимать тяжелые вертолеты типа МИ-8 АМТ (Ми-17). Осуществление зимовки с сохранением комфортных и безопасных условий работы и проживания на полярной станции возможно при температуре до -50 градусов.

Контракт между с Росгидрометом на проектирование и строительство платформы был подписан в апреле 2018 года. Передать ее заказчику верфи должны в 2020 году.

Проектные характеристики ЛСП:

длина – 83,1 м; ширина – 22,5 м;

водоизмещение – около 10390 тонн;

мощность ЭУ – 4200 кВт;

скорость - не менее 10 узлов;

прочность корпуса – Arc8;

автономность по запасам топлива – около 2 лет;

срок службы – не менее 25 лет;

экипаж – 14 человек;

научный персонал – 34 человека.

Класс Российского морского регистра судоходства – KM(*) Arc5[1] AUT1-C HELIDECK-F Special purpose ship.

Видео: Телеканал 360