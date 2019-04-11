Лес из Архангельска по Севморпути в Азию

Архангельская область определяет свое место как один из базовых портов Северного морского пути. Об этом заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов в ходе 5-го международного форума «Арктика – территория диалога».

«Архангельская область по определению в Арктике. Безусловно, Архангельская область определяет свое место как один из базовых портов, – сказал И.Орлов. – Мы не собираемся быть ни первыми, ни последними. Мы – базовые. Мне больше нравится такое определение. Я не знаю ни одного неважного порта на протяжении всего Северного морского пути. Потому что пройти такого рода маршрут можно только опираясь на множество решений, связанных с безопасностью. Все мы понимаем, что интеллект Арктики, сервис Арктики, безопасность Арктики формируется в традиционных, уже хорошо отработанных портах, которые этот опыт подтвердили уже десятилетиями или даже столетиями».

И.Орлов подчеркнул, что в регионе многое сделано и для обустройства СПГ. «В частности, благодаря Сабетте в Архангельске создан великолепный терминал «Межрегионтрубопроводстрой» – это полностью частная инвестиция, которая также наряду с другими заводами продолжает работать, формируя и грузовую базу, и развивая инфраструктуру Северного морского пути».

По словам главы региона, Архангельская область развивает целый ряд серьезных проектов в области добычи полезных ископаемых – это свинцово-никелевое месторождение на Новой Земле. Кроме того, в регионе сделаны первые шаги по развитию контейнерных перевозок. «Те попытки, те первые шаги, которые сегодня формируются по тому, чтобы открыть контейнерные перевозки по Северному морскому пути, сегодня в Архангельске сделаны. Сейчас лихтеровоз «Севморпуть» стоит в Архангельске, 6 апреля он зашел и продолжает выполнять очень важную миссию в развитии этого маршрута. Я обращаю внимание: есть и обратный ход. Суда с азиатского рынка, с азиатского направления не должны возвращаться пустыми. И здесь есть перспектива по логистике дальневосточной рыбы. К нам пришло судно компании «Доброфлот» с дальневосточной рыбой. Это небольшие пока проекты, но это тоже потенциал развития».

«Я думаю, что вместе с возможностями, которые создаются в Мурманске, мы сможем сформировать нетрадиционные, не общеобсуждаемые сегодня потоки грузов в виде углеводородов», – продолжил И.Орлов.

По его мнению, Севморпуть может быть задействован также и для перевозки лесных грузов – лесопереработка является одним из традиционных направлений развития экономики Архангельской области. «Сегодня порядка 70% высококлассного архангельского леса отгружается на азиатские рынки. Это ни много ни мало прочти 4 млн тонн. Сегодня он идет в Европу, там идет перевалка. Я считаю, что это потенциал, который, не замещая тот поток, который сейчас идет (мы реализовали уже 4 крупнейших проекта в области переработки леса), точно так же может пойти по Северному морскому пути и на азиатские рынки», – резюмировал губернатор Архангельской области.

Фото Фонда Росконгресс