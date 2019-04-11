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LCL из Кировской области в Коми
11.04.2019

LCL из Кировской области в Коми

    • «РЖД Логистика» запустила регулярный сервис по доставке сборных грузов из Кировской области в республику Коми.

    Uрузы отправляются в 20- и 40-футовых контейнерах регулярными поездами, следующими по расписанию, раз в неделю, по пятницам, и следуют до г. Усинск (республика Коми).

    В рамках сервиса клиенты могут дополнительно заказать автодоставку до склада «РЖД Логистики» в Кирове, где он будет бесплатно храниться до отправки регулярного поезда, или оформить его транспортировку до дверей получателя уже от станции прибытия в Усинске.

    Как рассказали SeaNews в «РЖД Логистике», сервис был запущен в начале апреля, вопрос обратной загрузки прорабатывается, это одна из задач на текущий момент. Пока, отмечают в компании, запросов больше в направлении Коми.

    Стоимость перевозки в крупнотоннажных контейнерах, по информации компании, начинается от 9 рублей за 1 кг.

    Кроме того, клиентам из Кирова также доступна экспресс-доставка товаров в почтово-багажных вагонах, в которых имеются обогреваемые отсеки, позволяющие перевозить грузы, требующие соблюдения особых температурных условий. Поезд с такими вагонами отправляется каждые 4 дня, сроки доставки составляют 2-3 суток в зависимости от станции назначения (Лабытнанги, Усинск, Печора, Инта, Воркута).

    «Запуск нового сервиса по доставке сборных партий грузов из Кировской области в Коми регулярными поездами был обусловлен растущим спросом со стороны местных грузоотправителей. Объемы перевозок в регионах увеличиваются, и нашим клиентам, а это прежде всего юридические лица, все чаще требуется отлаженная схема поставки товаров по четкому графику», – пояснил директор по развитию перевозок мелких партий грузов АО «РЖД Логистика» Виктор Борцов.


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