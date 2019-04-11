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Контейнерный поезд Люксембург – Чэнду
11.04.2019

Контейнерный поезд Люксембург – Чэнду

    • АО «ОТЛК ЕРА» запустило новый контейнерный поезд Люксембург – Чэнду. Как сообщили SeaNews в компании, первый состав вышел из Люксембурга 5 апреля и перегрузился с узкой колеи на широкую на станции Малашевиче в Польше. Со станции Брест-Восточный Белорусской железной дороги поезд отправился 10 апреля. Ожидается, что на границу Казахстана с Китаем поезд прибудет 15 апреля. 

    В составе поезда 41 сорокафутовый контейнер с вином, тканями и сборными грузами. Планируется, что на регулярной основе новый маршрут будет работать со второго квартала 2019 года.

    Оператором контейнерного поезда по территории Европы выступает Государственное предприятие «Белинтертранс – транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги (ГП «БТЛЦ»), а по территории колеи 1520 мм – АО «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс».

    «Отправка поезда в сервисе ОТЛК ЕРА из Люксембурга в Китай для нас очень важна. Прежде всего, это яркое свидетельство того, что к нашему транзитному сервису, помимо традиционных «стран-тяжеловесов», присоединяются сравнительно небольшие игроки, но с высочайшими требованиями к качеству сервиса и стоимости перевозки. Необходимо на деле доказать эффективность перевозки грузовладельцам в герцогстве Люксембург. Будем стараться изо всех сил. Рассчитываем, что уже во втором полугодии это будет востребованный маршрут с хорошей динамикой роста», – отметил президент АО «ОТЛК ЕРА» Алексей Гром.

    Объем железнодорожных транзитных контейнерных перевозок в сообщении Китай – Европа – Китай в 2018 году составил 350 тыс. TEU, что на 35% больше, чем годом ранее. Из общего объема доля перевозок ОТЛК ЕРА через пограничные переходы Достык и Алтынколь по итогам 2018 года составила 83%. Всего ОТЛК ЕРА было перевезено в 2018 году по маршруту 280,5 тыс. TEU, на 60% больше объемов перевозок компании за 2017 год.


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