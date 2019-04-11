Два опорных порта Чукотки

Опорными портами для Северного морского пути на Чукотке станут Певек и Провидения. Об этом заявил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин на 5-м международном форуме «Арктика – диалог территории» в Петербурге.

«Чукотка – это опорная точка России в Арктике, – сказал Р.Копин. – Если говорить о Северном морском пути, мы видим несколько составляющих, где мы могли быть полезными. Безусловно, это упрощение логистики инвестиционных проектов, которые уже сейчас реализуются в регионе. В Чукотском автономном округе работают крупные российские и международные компании, и с развитием Северного морского пути, с обеспечением судоходства это будет намного проще».

«Из большого перечня портов Северного морского пути два из них находятся на Чукотке – Певек и Провидения, – отметил глава региона. – И они будут опорными точками, которые будут обеспечивать бункеровку, безопасность судоходства на участке от Камчатки до Мурманска. Я думаю, Чукотка, займет достойное место в развитии Северного морского пути».

«Мы с оптимизмом смотри, как развиваются коллеги на Ямале, как развиваются коллеги в других регионах. Мы видим, что компания «Новатэк» движется не только на западные рынки, но и на рынки Юго-Восточной Азии. С этим движением, возможно, на Чукотке тоже откроются дополнительные перспективы для рынка СПГ и развития собственной энергетики», – резюмировал Р.Копин.

Фото Фонда Росконгресс