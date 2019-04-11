Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Два опорных порта Чукотки
11.04.2019

Два опорных порта Чукотки

    • Опорными портами для Северного морского пути на Чукотке станут Певек и Провидения. Об этом заявил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин на 5-м международном форуме «Арктика – диалог территории» в Петербурге.

    «Чукотка – это опорная точка России в Арктике, – сказал Р.Копин. – Если говорить о Северном морском пути, мы видим несколько составляющих, где мы могли быть полезными. Безусловно, это упрощение логистики инвестиционных проектов, которые уже сейчас реализуются в регионе. В Чукотском автономном округе работают крупные российские и международные компании, и с развитием Северного морского пути, с обеспечением судоходства это будет намного проще».

    «Из большого перечня портов Северного морского пути два из них находятся на Чукотке – Певек и Провидения, – отметил глава региона. – И они будут опорными точками, которые будут обеспечивать бункеровку, безопасность судоходства на участке от Камчатки до Мурманска. Я думаю, Чукотка, займет достойное место в развитии Северного морского пути».

    «Мы с оптимизмом смотри, как развиваются коллеги на Ямале, как развиваются коллеги в других регионах. Мы видим, что компания «Новатэк» движется не только на западные рынки, но и на рынки Юго-Восточной Азии. С этим движением, возможно, на Чукотке тоже откроются дополнительные перспективы для рынка СПГ и развития собственной энергетики», – резюмировал Р.Копин.

     

    Фото Фонда Росконгресс

    0

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.02.2019
    Продажи бункера в Роттердаме снизились
    СПГ набирает обороты
    LNGБункерный бизнесПортыРоттердам
    0
    26.02.2019
    Контейнерооборот Арктического региона РФ
    Декабрь 2018
    Только для подписчиков
    2018АрктикаКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    01.04.2019
    Морской порт Сабетта расширят
    Для строительства терминала под «Арктик СПГ 2»
    Арктик СПГ 2СабеттаСеверный морской путьСПГ-терминал
    0
    14.01.2019
    Полюс уходит из-под ног
    И может создать проблемы для навигации в Арктическом регионе
    АрктикаТехнологии
    0
    20.03.2019
    Утвержден инвестпроект СПГ-терминала на Камчатке
    Утвержден инвестиционный проект «Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае». Соответствующее распоряжение от 14 марта 2019 […]
    ИнвестпроектКамчаткакомплексПравительство
    0
    29.01.2019
    Контейнерооборот Арктического региона РФ
    Ноябрь 2018
    Только для подписчиков
    2018АрктикаКонтейнерооборотНоябрь
    0
    06.02.2019
    СПГ-понтон в порту Антверпен
    Fluxys и Titan LNG построят бункеровочный понтон FlexFueler 002, который будет обеспечивать бункеровку сниженным природным газом в порту […]
    FluxysАмстердамАнтверпенБункеровщик
    0
    13.02.2019
    Единственный перевозчик воинских грузов
    В Артику и Дальневосточный регион
    АрктикаГрузыДальний ВостокМинистерство обороны
    0
    31.01.2019
    Грузооборот портов Арктического региона РФ
    Ноябрь 2018 года
    Только для подписчиков
    2018АрктикаГрузооборотНоябрь
    0
    10.04.2019
    Кто за что отвечает по развитию Севморпути
    О разделении полномочий по развитию Северного морского пути в ходе 5-го международного форума «Арктика – территория диалога» рассказал […]
    АрктикаМинвостокразвитияМинистерство транспортаРосатом
    0
    04.04.2019
    Китай инвестирует в дальневосточные СПГ-проекты
    Китайская компания Guangdong Jovo Energy Group Corporation и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО […]
    Дальний ВостокИнвестицииИностранные инвестицииКитай
    0
    10.04.2019
    Проект, на который смотрит весь мир
    «Мы видим Северный морской путь прежде всего как современный мультимодальный цифровой логистический коридор» – Максим Акимов
    АрктикаГазпромГрузыПланы
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    08.04.2019 Конец серому импорту?
    05.04.2019 Через границу без таможни и пограничников
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    29.03.2019 Путин о программе развития Арктики до 2035 года
    20.03.2019 Утвержден инвестпроект СПГ-терминала на Камчатке
    18.03.2019 Распоряжение по перевозкам газа по СМП
    Контейнерные перевозки Показать всё
    11.04.2019 «Евросиб» увеличил контейнерные перевозки в 1,5 раза
    09.04.2019 Новый транзитный коридор
    09.04.2019 Контейнерооборот Южного региона РФ
    09.04.2019 Оборот мировых контейнерных линий
    09.04.2019 Железнодорожные контейнеры
    09.04.2019 Деньги в контейнере
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД